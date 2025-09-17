Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 23:13
Carlos Antonio anticipa problema tras doblete de Dayro en Ecuador: "qué encartada"
El delantero del Once Caldas anotó los goles del triunfo ante Independiente del Valle.
El Once Caldas quedó este miércoles a un paso de llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras el triunfo por 2-0 en casa de Independiente del Valle, en Quito, con un doblete de Dayro Moreno.
El delantero alcanzó los diez goles en la actual edición del torneo internacional luego de anotar a los minutos 22 y 49 del encuentro, anotaciones que llegaron un día después de celebrar su cumpleaños número 40.
Carlos Antonio Vélez, encantado con Dayro Moreno
El reconocido periodista deportivo estuvo muy pendiente del partido del Once Caldas, reaccionando a la gran presentación del equipo blanco de Manizales y a los goles de Dayro Moreno, que nuevamente demostró su vigencia con goles de alta factura.
Carlos Antonio Vélez quiso enviarle un mensaje al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, luego de la actuación del goleador tolimense, advirtiendo que, con estas presentaciones de Dayro, el entrenador tendrá un problema grande para no incluirlo en las siguientes convocatorias o incluso en el listado que irá al Mundial del 2026.
“Qué encartada la q se metió el promotor del “contentillo”! Y si sigue así cuál sería el paso siguiente? A la pelotita!”, dijo Carlos Antonio, que también destacó el primer gol de Dayro Moreno a Independiente del Valle, un remate sin dejar caer el balón que acomodó con fuerza al palo de la mano izquerda del portero rival.
Once Caldas saca la cara por Colombia en el ámbito internacional
El comentarista deportivo no solo se quedó con la actuación de Dayro Moreno, pues también quiso destacar la presentación colectiva del equipo blanco de Manizales, aplaudiendo el gran triunfo obtenido en casa del actual líder del fútbol ecuatoriano.
“Otro triunfo con jerarquía y buen juego. Propuesta y contra.. doble registro bien aplicado. A un pasito de la semifinal el Once Caldas, venciendo al líder del fútbol ecuatoriano en su casa. Dairo y sus goles más un Aguirre descomunal”, añadió CAV.
Fuente
Antena 2