Carlos Antonio anticipa problema tras doblete de Dayro en Ecuador: "qué encartada"

Carlos Antonio Vélez, encantado con Dayro Moreno

El reconocido periodista deportivo estuvo muy pendiente del partido del Once Caldas, reaccionando a la gran presentación del equipo blanco de Manizales y a los goles de Dayro Moreno, que nuevamente demostró su vigencia con goles de alta factura.

Carlos Antonio Vélez quiso enviarle un mensaje al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, luego de la actuación del goleador tolimense, advirtiendo que, con estas presentaciones de Dayro, el entrenador tendrá un problema grande para no incluirlo en las siguientes convocatorias o incluso en el listado que irá al Mundial del 2026.

“Qué encartada la q se metió el promotor del “contentillo”! Y si sigue así cuál sería el paso siguiente? A la pelotita!”, dijo Carlos Antonio, que también destacó el primer gol de Dayro Moreno a Independiente del Valle, un remate sin dejar caer el balón que acomodó con fuerza al palo de la mano izquerda del portero rival.