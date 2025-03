César Farías encendió polémica y habló de su continuidad en Junior: "no me corresponde"

César Farías no considera estar golpeado tras la eliminación de Junior

El entrenador que justamente este viernes cumple 52 años, aseguró que la actuación del equipo 'tiburón' estuvo a la altura y que la derrota se produjo por mínimos detalles: “no estoy golpeado, golpeado estaría si me metían 4-0, si me equipo no hubiese tenido la valentía de levantarse. No nos gusta perder y no podemos estar alegres, pero golpeado no”.

"Ellos fueron más el primer tiempo y nosotros tuvimos que lavar la cara, cambiar el sistema. Marcamos tres goles, uno milimétrico quedó fuera y no se nos dio. No tuvimos el mismo convencimiento que en el segundo tiempo y el equipo buscó el resultado, metió en apuros a América", añadió el estratega sobre lo bueno que demostró Junior en el partido.

Las declaraciones de Farías van en contra del sentimiento demostrado tras el partido por gran parte de la hinchada ‘juniorista’, que se vio muy molesta con el técnico y la eliminación del torneo internacional.

Le puede interesar: Copa Sudamericana 2025: Definidos los clasificados a fase de grupos

La continuidad de César Farías en Junior

Ante la inquietud de la prensa acerca de su proceso en el equipo barranquillero, el técnico venezolano dejó claro que no lo corresponde hablar de eso y que esa labor la deja en decisión de las directivas.

"Nunca hemos tocado el tema de la continuidad, siempre trabajamos con el mismo deseo. Es un semestre que no ha sido el mejor que queremos, pero tampoco ha sido malo. No me corresponde decir qué pasará con mi cargo", concluyó Farías.