Cienciano vs Bolívar EN VIVO, 20 de agosto: hora y canal para ver Copa Sudamericana

Este miércoles 20 de agosto continúan las emociones de la Copa CONMEBOL Sudamericana en un vibrante partido entre Cienciano de Perú contra Bolívar de Bolivia. En La Paz, el elenco local se llevó la victoria con un resultado de 2-0 que empieza a encaminar la serie.

Para el partido de vuelta, Cienciano necesita dar el golpe en Cusco con la necesidad de meter dos goles para forzar los lanzamientos desde el punto penal y tres anotaciones para sellar el paso a los cuartos de final.

Cienciano recibió un golpe inicial fuerte, pero tienen la ilusión de poder revertir una serie que parece lejana, pero que podrían resolver siempre y cuando arranquen ganando desde los primeros minutos con el anhelo de responder a la derrota inicial con rapidez y con el tiempo indicado para marcar los tantos necesarios.

Vale la pena destacar que, en caso de que Cienciano reciba un gol, se convertirá mucho más complejo la necesidad y la urgencia de remontar la serie. Con eso, los peruanos deberán superar a Bolívar con creces para poder darle la vuelta la serie y clasificar.

CIENCIANO VS BOLÍVAR POR LA COPA SUDAMERICANA: HORA Y CANAL PARA VER LA VUELTA DE LOS OCTAVOS DE FINAL

Este miércoles 20 de agosto se empiezan a definir cruces de la Copa Sudamericana. Cienciano recibe la visita de Bolívar con la necesidad de revertir una serie que perdieron en la ida por una diferencia de dos goles. El partido se jugará a partir de las 5:00 P.M. hora de Colombia. El partido tendrá señal de televisión por ESPN 2.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.