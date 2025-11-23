Actualizado:
Dom, 23/11/2025 - 14:29
Colombia presente en la Sudamericana: Dayro se consagró en el torneo
El delantero colombiano se llevó uno de los premios del torneo.
A sus 40 años, Dayro Moreno volvió a escribir su nombre en la historia del fútbol colombiano. El delantero de Once Caldas cerró una campaña brillante y se quedó con el Botín de Oro de la Copa Sudamericana 2025, un premio inédito en su extensa carrera internacional.
La competición llegó a su final este sábado 22 de noviembre, con el título de Lanún, que derrotó a Atletico Mineiro y levantó por segunda vez el trofeo continental. Mientras Argentina celebraba un nuevo campeón, Colombia también tenía razones para sonreír gracias a la notable actuación del goleador tolimense.
Un premio único para una carrera legendaria
Con 40 años recién cumplidos, Moreno sigue rompiendo marcas. Ya es el máximo goleador histórico del fútbol colombiano con 370 tantos y acumula siete Botines de Oro obtenidos en la Liga BetPlay. En el exterior también dejó huella, como cuando fue goleador del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX con Tijuana.
Pero la Sudamericana 2025 tenía preparado algo especial, es la primera vez que Dayro consigue un título de goleador en un torneo continental de clubes. Una distinción que llega en el ocaso de su carrera, pero con la vigencia de siempre.
Diez goles que valen oro
La carta de presentación del atacante en esta edición fue contundente:
10 goles en 13 partidos, una cifra que lo dejó en lo más alto de la tabla de artilleros del torneo.
Estos fueron sus festejos:
- 1 gol vs. Unión Española
- 3 goles vs. San José (en un solo partido)
- 1 gol vs. San Antonio Bulo Bulo
- 3 goles vs. Huracán (en dos encuentros)
- 2 goles vs. Independiente del Valle
El ‘17’ de Once Caldas sostuvo a su equipo durante gran parte del certamen y fue protagonista absoluto de la campaña del club en el ámbito internacional.
La Copa Sudamericana 2025 quedará marcada no solo por el título de Atlético Mineiro, sino también por la consagración de Dayro Moreno como goleador del torneo. Un logro histórico, alcanzado a pura vigencia, que confirma que el delantero sigue siendo sinónimo de gol, sin importar la edad.
Fuente
Antena 2