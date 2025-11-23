Colombia presente en la Sudamericana: Dayro se consagró en el torneo

Un premio único para una carrera legendaria

Con 40 años recién cumplidos, Moreno sigue rompiendo marcas. Ya es el máximo goleador histórico del fútbol colombiano con 370 tantos y acumula siete Botines de Oro obtenidos en la Liga BetPlay. En el exterior también dejó huella, como cuando fue goleador del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX con Tijuana.

Pero la Sudamericana 2025 tenía preparado algo especial, es la primera vez que Dayro consigue un título de goleador en un torneo continental de clubes. Una distinción que llega en el ocaso de su carrera, pero con la vigencia de siempre.

Diez goles que valen oro

La carta de presentación del atacante en esta edición fue contundente:

10 goles en 13 partidos, una cifra que lo dejó en lo más alto de la tabla de artilleros del torneo.

Estos fueron sus festejos:

1 gol vs. Unión Española

vs. Unión Española 3 goles vs. San José (en un solo partido)

vs. San José (en un solo partido) 1 gol vs. San Antonio Bulo Bulo

vs. San Antonio Bulo Bulo 3 goles vs. Huracán (en dos encuentros)

vs. Huracán (en dos encuentros) 2 goles vs. Independiente del Valle

El ‘17’ de Once Caldas sostuvo a su equipo durante gran parte del certamen y fue protagonista absoluto de la campaña del club en el ámbito internacional.