Confirmada la final de Copa Sudamericana 2025

Lanús confirmó su gran momento y se convirtió en el segundo finalista de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, tras vencer 1-0 a Universidad de Chile este jueves 30 de octubre en La Fortaleza. El único gol del compromiso fue obra de Rodrigo Castillo, al minuto 62. Ahora, en el partido por el título, se enfrentará a Atlético Mineiro.

Puede leer: Definido el primer clasificado a la final de Copa Libertadores 2025

En el juego de ida, disputado a puerta cerrada en el estadio Nacional de Santiago, el marcador había sido 2-2, por lo que el global terminó 3-2 a favor del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que volvió a meterse entre los grandes del continente gracias a su orden táctico y su contundencia en casa.

El camino de Lanús a la final de Copa Sudamericana 2025

El camino de Lanús hasta la final fue sólido desde la fase de grupos, en la que terminó primero ante Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Luego, en las etapas de eliminación directa, dejó en el camino a Central Córdoba en octavos de final, a Fluminense en cuartos y a Universidad de Chile en semifinales.

Con esta clasificación, el equipo granate disputará la tercera final de Sudamericana en su historia, tras las de 2013, cuando se coronó campeón frente a Ponte Preta; y la de 2020, en la que fue subcampeón al caer ante Defensa y Justicia.