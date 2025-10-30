Cargando contenido

Confirmada la final de Copa Sudamericana 2025

El campeón del segundo torneo más importante de Conmebol se definirá en Asunción.

Lanús confirmó su gran momento y se convirtió en el segundo finalista de la Copa Conmebol Sudamericana 2025, tras vencer 1-0 a Universidad de Chile este jueves 30 de octubre en La Fortaleza. El único gol del compromiso fue obra de Rodrigo Castillo, al minuto 62. Ahora, en el partido por el título, se enfrentará a Atlético Mineiro.

En el juego de ida, disputado a puerta cerrada en el estadio Nacional de Santiago, el marcador había sido 2-2, por lo que el global terminó 3-2 a favor del equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, que volvió a meterse entre los grandes del continente gracias a su orden táctico y su contundencia en casa.

El camino de Lanús a la final de Copa Sudamericana 2025

El camino de Lanús hasta la final fue sólido desde la fase de grupos, en la que terminó primero ante Vasco da Gama, Melgar y Academia Puerto Cabello. Luego, en las etapas de eliminación directa, dejó en el camino a Central Córdoba en octavos de final, a Fluminense en cuartos y a Universidad de Chile en semifinales.

Con esta clasificación, el equipo granate disputará la tercera final de Sudamericana en su historia, tras las de 2013, cuando se coronó campeón frente a Ponte Preta; y la de 2020, en la que fue subcampeón al caer ante Defensa y Justicia.

El camino de Atlético Mineiro a la final de Copa Sudamericana 2025

Su rival será Atlético Mineiro, que alcanzó por primera vez la final de este torneo. El cuadro brasileño, dirigido por Jorge Sampaoli, fue segundo en su grupo, detrás de Cienciano y por encima de Caracas y Deportes Iquique. Luego eliminó a Atlético Bucaramanga en dieciseisavos, a Godoy Cruz en octavos, a Bolívar en cuartos y a Independiente del Valle en semifinales.

El duelo entre Lanús y Mineiro promete una final vibrante entre dos estilos distintos: el orden y la solidez defensiva de los argentinos frente al talento y poder ofensivo de los brasileños.

Además, Lanús buscará mantener el dominio argentino en la Sudamericana, pues este país lidera el palmarés con diez conquistas -y seis subtítulos-, seguido por Brasil con cinco títulos -y ocho segundos lugares-.

¿Cuándo y dónde es la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final única de la Copa Sudamericana 2025 se disputará el sábado 22 de noviembre en Asunción (Paraguay), sede que reemplazó a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) tras el cambio oficial anunciado por la Conmebol.

