Mar, 28/10/2025 - 21:42
Confirmado el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025
Atlético Mineiro e Independiente del Valle se cruzaron en Belo Horizonte este martes 28 de octubre.
Atlético Mineiro se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025 tras imponerse 3-1 a Independiente del Valle este martes 28 de octubre en Belo Horizonte y sellar un marcador global de 4-2 a su favor. El conjunto brasileño dio un paso histórico al clasificar por primera vez a la final del torneo continental.
El duelo comenzó con dominio del Mineiro, que rápidamente impuso condiciones ante un Independiente del Valle que apostó por la posesión, pero sufrió con las transiciones rápidas del local. A los 36 minutos, Guilherme Arana abrió el marcador con un potente remate que dejó sin opción al portero visitante.
Antes del descanso, el equipo brasileño amplió la ventaja gracias a Bernard, quien a los 44 minutos aprovechó un rebote en el área ecuatoriana para poner el 2-0 y encaminar la clasificación.
En la segunda parte, el conjunto de Ecuador reaccionó con orgullo y descontó al minuto 64 gracias a Claudio Spinelli, quien sorprendió a la defensa local con un remate cruzado. Sin embargo, la ilusión duró poco.
A los 73 minutos, Hulk volvió a brillar con la camiseta del Mineiro y anotó el 3-1 definitivo tras una gran jugada colectiva, sellando el pase de su equipo a la gran final. El experimentado delantero fue ovacionado por la afición del estadio Mineirão.
De esta forma, Atlético Mineiro cerró la serie con autoridad, confirmando el 4-2 global y demostrando por qué ha sido uno de los equipos más sólidos de esta edición del torneo. Independiente del Valle, por su parte, se despidió con dignidad tras un desempeño competitivo a lo largo de la copa.
El rival del Mineiro en la final saldrá del cruce entre Lanús y Universidad de Chile, serie que se definirá este jueves 30 de octubre en Argentina y que se encuentra igualada 2-2 tras el duelo de ida disputado en Santiago.
¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana?
La gran final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay, donde el Atlético Mineiro buscará su primer título en esta competencia internacional.
