Confirmado el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025

Atlético Mineiro se convirtió en el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025 tras imponerse 3-1 a Independiente del Valle este martes 28 de octubre en Belo Horizonte y sellar un marcador global de 4-2 a su favor. El conjunto brasileño dio un paso histórico al clasificar por primera vez a la final del torneo continental.

El duelo comenzó con dominio del Mineiro, que rápidamente impuso condiciones ante un Independiente del Valle que apostó por la posesión, pero sufrió con las transiciones rápidas del local. A los 36 minutos, Guilherme Arana abrió el marcador con un potente remate que dejó sin opción al portero visitante.

Antes del descanso, el equipo brasileño amplió la ventaja gracias a Bernard, quien a los 44 minutos aprovechó un rebote en el área ecuatoriana para poner el 2-0 y encaminar la clasificación.

En la segunda parte, el conjunto de Ecuador reaccionó con orgullo y descontó al minuto 64 gracias a Claudio Spinelli, quien sorprendió a la defensa local con un remate cruzado. Sin embargo, la ilusión duró poco.