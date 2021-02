Copa Sudamericana 2021: definidos los cruces de Cali, Tolima, Pasto y Equidad

Este viernes en Asunción, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo e la primera fase de la Copa Sudamericana, torneo que tiene como actual campeón a Defensa y Justicia de Argentina y que cambiará su formato para esta edición 2021 pensando en más cotejos para los equipos, pero beneficiando a los clubes brasileños y argentinos.

Los cuatro equipos colombianos clasificados a la Copa Sudamericana fueron Deportes Tolima, Deportivo Pasto, La Equidad y Deportivo Cali; los deberán enfrentarse entre sí y clasificarán dos a la fase de grupos. Mismo caso para los clubes de Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Uruguay y Paraguay.

FASE 1 Copa Sudamericana

Colombia:

Deportivo Cali (cierra local) vs Deportes Tolima

Deportivo Pasto (cierra local) vs La Equidad

Bolivia:

Nacional de Potosí vs Guabirá

Atlético Palmaflor vs Jorge Wilstermann

Chile:

Chile 4 vs Chile 2

Chile 1 vs Chile 3

Ecuador:

Emelec vs Macará

Guayaquil City vs Aucas

Paraguay:

Nacional vs Doce de Octubre

River Plate vs Guaireña



Perú:



Sport Huancayo vs Universidad de Cajamarca

Melgar vs Carlos Manucci



Uruguay:



Uruguay 4 vs Uruguay 2

Uruguay 1 vs Uruguay 3

Venezuela:



Puerto Cabello vs Metropolitanos

Mineros de Guayana vs Aragua



Cabe señalar que los ganadores de cada serie ida y vuelta clasificarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana que será sorteada y jugada en abril.