Copa Sudamericana 2023: confirmados los cruces de octavos de final

La Copa Sudamericana 2023 ya superó la instancia de repechaje a octavos de final, por lo que quedaron definidos los cruces de los partidos en la ronda de 16 equipos, la cual se jugará en agosto.

Pues luego de la intensa lluvia que se vivió en Santiago, Audax Italiano y Ñublense (0-1) no pudieron disputar el juego de vuelta el jueves 20 de julio sino que se postergó un día, y este viernes se confirmaron los clasificados.

Vea también: Anuncian el fichaje que rompería el mercado en Suramérica: "Cada vez más cerca"

¿Cómo se jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023?

Defensa y Justicia vs. Emelec

Guaraní vs. Botafogo

Liga de Quito vs. Ñublense

Sao Paulo vs. San Lorenzo de Almagro

Goiás vs. Estudiantes de La Plata

Newell's Old Boys vs. Corinthians

Fortaleza vs. Libertad

RB Bragantino vs. América Mineiro

Cabe recordar que el equipo resaltado terminará la serie como local en vista de que fue primero en la fase de grupos de la Sudamericana, a diferencia del rival que fue segundo en este torneo o tercero en la Libertadores.

Asimismo, hay cruces espaciados, evidenciando que los ganadores de esas llaves se enfrentarán en cuartos de final; además, de la parte alta del cuadro (primeros cuatro partidos) saldrá un finalista, y lo mismo pasará en la parte baja.

Le puede interesar: Borja 'tambalea' en River: pagaron 5 millones de dólares a Inter de Milán por un delantero

Copa Sudamericana 2023: ¿Cuándo se juegan los octavos de final?

En cuanto a las fechas, aún no hay oficialización por parte de Conmebol respecto a horarios y días establecidos, pero sí es claro que la ida será entre el martes 1 y el jueves 3 de agosto; mientras que la vuelta se disputará una semana después (del 8 al 10).