Copa Sudamericana 2023: así se jugarán los octavos de final

Este miércoles 5 de julio se sortearon los octavos de final de la competiciones Conmebol que entraron en un receso luego de las fases de grupos. Y en la sede de la entidad, ubicada en Luque (Paraguay) primero fue el turno para la Copa Sudamericana, dejando delimitados los cruces.

Pues en vista de que falta la realización de los repechajes a octavos de final entre los segundos de Sudamericana y los terceros de Libertadores, no se conoce de momento ningún duelo, pero sí quedó conformado el cuadro.

Vea también: Acuerdo hecho: Brasil confirma a Ancelotti como nuevo técnico, pero hay una condición

Lo anterior, teniendo en cuenta que los equipos que se enfrenten durante la segunda y la tercera semana de julio, lo harán conociendo de entrada cuál será su rival en caso de que avancen a la próxima instancia.

Copa Sudamericana 2023: cruces confirmados de octavos de final

Sao Paulo vs. Independiente Medellín o San Lorenzo

Newell's vs. Corinthians o Universitario

Fortaleza vs. Libertad o Tigre

Defensa y Justicia vs. Sporting Cristal o Emelec

Bragantino vs. Colo Colo o América Mineiro

Liga de Quito vs. Ñublense o Audax Italiano

Goiás vs. Barcelona de Guayaquil o Estudiantes de La Plata

Guaraní vs. Patronato o Botafogo

Es importante recordar que en octavos de final de Copa Sudamericana 2023, el equipo resaltado y señalado en primera línea, tendrá el 'beneficio' de terminar la serie en condición de local luego de haber sido primero en su respectivo grupo.

Le puede interesar: Otro equipo busca a Yerry Mina: llegará a una liga top y jugará competencia europea

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023?

En cuanto a las fechas de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, la ida se jugará en la semana del 1 al 3 de agosto en casa del que proceda de 'playoffs', mientras que la vuelta será una ocho días después, entre el 8 y el 10 del mismo mes.