Copa Sudamericana 2023: definidas llaves y fechas de playoffs a octavos de final

La fase de grupos de la Copa Sudamericana (al igual que la Libertadores) finalizó este jueves 29 de junio, en donde se conocieron los últimos clasificados -directos- a la próxima instancia, y a su vez, los 16 equipos que se medirán en un repechaje.

Pues la Conmebol ya había establecido que los equipos que terminaran terceros en sus grupos de Libertadores se mediarían a los segundos de Sudamericana para -en llaves a ida y vuelta- definir ocho cupos para los octavos de final de este certamen.

Vea también: Nacional y Pereira se alistan: probables rivales en octavos de final de Libertadores

Y en vista de que no habrá sorteo para determinar los cruces de repechaje del segundo torneo continental más importante de América, quedaron definidos los partidos para esta instancia así: el mejor segundo de la Copa Sudamericana frente al peor tercero de Libertadores, y a la inversa.

¿Cómo quedaron las llaves de repechaje a octavos de fina de Copa Sudamericana 2023?

Barcelona de Guayaquil vs. Estudiantes de La Plata

Ñublense vs. Audax Italian

Patronato vs. Botafogo

Colo Colo vs. América Mineiro

Libertad vs. Tigre

Corinthians vs. Universitario

Sporting Cristal vs. Emelec

Independiente Medellín vs. San Lorenzo

Asimismo, es un hecho que los equipos ubicados en el costado izquierdo, al ser los procedentes de Copa Libertadores, iniciarán la llave en condición de local, y se cerrará en casa del que ya venía jugando la Copa Sudamericana.

Le puede interesar: ¿Cuándo fue la última vez que hubo dos equipos colombianos en octavos de Libertadores?

Copa Sudamericana 2023: ¿Cuándo son los repechajes a octavos de final?

Ahora, en cuanto a las fechas en que se disputarán los partidos de 'playoffs' a octavos de Sudamericana, la ida será en la semana del 11 al 13 de julio, y la vuelta será entre el 18 y el 20 del mismo mes.