Mushuc Runa vs IDV EN VIVO 19 de agosto: cómo ver Copa Sudamericana

Llegan a su fin los octavos de final de la Copa Sudamericana y dos de los protagonistas serán Mushuc Runa vs Independiente del valle, dos escuadras que llegarán a buscar el todo por el todo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Mushuc Runa tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta nueva instancia de la competencia y llega con un rendimiento deplorable, ya que se encuentra en lo más bajo de la tabla de posiciones del la liga local, justo en la última casilla que lo dejaría como uno de los clubes descendidos en la siguiente temporada.

Mientras que Independiente del Valle vive un presente excepcional en la Serie A de Ecuador siendo líder indiscutible de la tabla de posiciones y llegando con ventaja de un gol en el marcador global de este duelo.

Siga Mushuc Runa vs Independiente del Valle EN VIVO el 19 de agosto: hora y canal para ver Copa Sudamericana

El compromiso entre Mushuc Runa vs Independiente del Valle se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de ESPN, Disney + y también podrá seguirla por medio de Antena 2.