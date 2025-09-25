Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 21:54
Copa Sudamericana 2025: confirmadas las dos llaves de semifinales
Esta fase del torneo continental se disputará en octubre.
Independiente del Valle consiguió el pasado miércoles una remontada épica en Manizales. Tras vencer 0-2 a Once Caldas en el tiempo reglamentario e igualar la serie 2-2, el equipo ecuatoriano se impuso 5-4 en los penales y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
Puede leer: El secreto detrás de los guayos de Antoine Griezmann
Su rival será Atlético Mineiro, que también tuvo un duelo sufrido ante Bolívar de La Paz. Luego de igualar 2-2 en la ida en el estadio Hernando Siles, el conjunto brasileño logró imponerse 1-0 en Belo Horizonte gracias a un gol agónico de Bernard en el minuto 90+1, evitando así la definición por penales.
De esta manera, quedó confirmada una de las llaves de semifinales del torneo: Independiente del Valle vs Atlético Mineiro. Aunque la Conmebol aún no define las fechas exactas, el orden de localías ya fue establecido y sobre el papel favorece a los brasileños, que cerrarán la serie en casa.
Por su parte, Lanús confirmó su clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras empatar 1-1 con Fluminense en el Maracaná y sellar un 2-1 en el global, luego del triunfo 1-0 en la ida. El encuentro en Brasil estuvo marcado por incidentes en la tribuna visitante que retrasaron el inicio del segundo tiempo por cerca de 25 minutos, aunque finalmente se reanudó con normalidad. En lo deportivo, Agustín Canobbio adelantó al Flu, pero Dylan Aquino igualó para el Granate y sentenció la serie.
El rival de Lanús será Universidad de Chile, que derrotó 2-1 en el global a Alianza Lima tras imponerse en la ida y sostener la ventaja en la vuelta disputada este jueves. Así, la otra semifinal del torneo quedó definida: Lanús vs Universidad de Chile, una serie que arrancará en Santiago y se cerrará en Argentina.
Le puede interesar: El Ineos de Egan sufre una barrida: cuatro referentes se van para 2026
Fechas de las semifinales de Copa Sudamericana 2025
Las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 se disputarán entre el 21 y el 23 de octubre los juegos de ida, mientras que las revanchas están previstas del 28 al 30 del mismo mes. Serán dos llaves vibrantes que definirán a los equipos que buscarán la gloria continental.
El gran desenlace del torneo tendrá como escenario la ciudad de Asunción (Paraguay), elegida por Conmebol como sede única de la final en remplazo de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), donde se conocerá al nuevo campeón del segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.
Fuente
Antena 2