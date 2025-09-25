Copa Sudamericana 2025: confirmadas las dos llaves de semifinales

Independiente del Valle consiguió el pasado miércoles una remontada épica en Manizales. Tras vencer 0-2 a Once Caldas en el tiempo reglamentario e igualar la serie 2-2, el equipo ecuatoriano se impuso 5-4 en los penales y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Su rival será Atlético Mineiro, que también tuvo un duelo sufrido ante Bolívar de La Paz. Luego de igualar 2-2 en la ida en el estadio Hernando Siles, el conjunto brasileño logró imponerse 1-0 en Belo Horizonte gracias a un gol agónico de Bernard en el minuto 90+1, evitando así la definición por penales.

De esta manera, quedó confirmada una de las llaves de semifinales del torneo: Independiente del Valle vs Atlético Mineiro. Aunque la Conmebol aún no define las fechas exactas, el orden de localías ya fue establecido y sobre el papel favorece a los brasileños, que cerrarán la serie en casa.