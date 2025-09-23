Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 21:49
Copa Sudamericana 2025: confirmado el primer clasificado a semifinales
El jueves que viene quedarán confirmadas las llaves y localías de las 'semis'.
Fluminense y Lanús protagonizaron uno de los partidos más intensos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, con el histórico Maracaná como escenario. La serie llegó a Brasil con ventaja para el equipo argentino, que había ganado 1-0 en la ida gracias a un tanto agónico de Marcelino Moreno en el minuto 89. Esta vez el juego quedó 1-1 por lo que el Granate se convirtió en el primer clasificado a semifinales.
Puede leer: Jorge Bava armó 'novela' en Santa Fe y Cerro Porteño confirmó a su DT
El Tricolor necesitaba revertir la situación en casa para avanzar a semifinales, mientras que el Granate buscaba sostener la mínima diferencia obtenida en Buenos Aires, y lo hizo, consiguiendo un 2-1 en el global.
El compromiso estuvo marcado por un hecho extradeportivo que retrasó el inicio de la segunda parte. Cuando los equipos se disponían a regresar al campo, se produjeron serios incidentes en la tribuna visitante. Videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos entre hinchas de Lanús y la policía brasileña, que habrían comenzado en los pasillos internos del estadio y luego se trasladaron al sector donde estaba ubicada la parcialidad argentina.
Ante la falta de garantías, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela se negó a pitar el comienzo del complemento. Tras la intervención de las autoridades y un operativo de control en las gradas, se logró contener la situación.
En consecuencia, el partido reanudó su segundo tiempo con un retraso de aproximadamente 25 minutos, situación que no solo generó tensión en la cancha, sino también incertidumbre sobre la continuidad del espectáculo.
En lo deportivo, el gol del uruguayo Agustín Canobbio al minuto 20 puso a Fluminense en ventaja en el marcador parcial y dejó la serie igualada 1-1 en el global.
De allí en adelante, la definición quedó abierta y a los 67' llegó el empate de Lanús por intermedio de Dylan Aquino que le dio de paso la clasificación a su equipo entre los cuatro mejores de la Sudamericana.
Le puede interesar: [Video] Santos Borré 'botó' un gol inexplicable en Inter vs Gremio
Rival de Lanús en semifinales de Sudamericana
Lanús, primer clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se medirá al vencedor de la serie entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que sigue igualada 0-0 y se resolverá este jueves en el Estadio Nacional de Santiago.
¿Cuándo se juegan las semifinales de Copa Sudamericana 2025?
Las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 están programadas para las semanas del 21 al 23 y del 28 al 30 de octubre, en duelos de ida y vuelta que definirán a los finalistas del torneo. El gran desenlace del certamen tendrá lugar en Asunción (Paraguay), ciudad elegida por Conmebol como sede única de la final.
Fuente
Antena 2