Copa Sudamericana 2025: confirmado el primer clasificado a semifinales

Fluminense y Lanús protagonizaron uno de los partidos más intensos de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, con el histórico Maracaná como escenario. La serie llegó a Brasil con ventaja para el equipo argentino, que había ganado 1-0 en la ida gracias a un tanto agónico de Marcelino Moreno en el minuto 89. Esta vez el juego quedó 1-1 por lo que el Granate se convirtió en el primer clasificado a semifinales.

El Tricolor necesitaba revertir la situación en casa para avanzar a semifinales, mientras que el Granate buscaba sostener la mínima diferencia obtenida en Buenos Aires, y lo hizo, consiguiendo un 2-1 en el global.

El compromiso estuvo marcado por un hecho extradeportivo que retrasó el inicio de la segunda parte. Cuando los equipos se disponían a regresar al campo, se produjeron serios incidentes en la tribuna visitante. Videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos entre hinchas de Lanús y la policía brasileña, que habrían comenzado en los pasillos internos del estadio y luego se trasladaron al sector donde estaba ubicada la parcialidad argentina.

Ante la falta de garantías, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela se negó a pitar el comienzo del complemento. Tras la intervención de las autoridades y un operativo de control en las gradas, se logró contener la situación.