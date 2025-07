Copa Sudamericana 2025: confirmados los cruces de octavos de final

Llaves de octavos de final de Copa Sudamericana 2025

1. Universidad Católica (Ec) vs Alianza Lima

1. Independiente de Avellaneda vs Universidad de Chile

2. Lanús vs Central Córdoba

2. Fluminense vs América de Cali

3. Cienciano vs Bolívar

3. Godoy Cruz vs Atlético Mineiro

4. Mushuc Runa vs Independiente del Valle

4. Huracán vs Once Caldas

Todos los equipos señalados con negrita iniciarán sus series como visitantes y cerrarán como locales. Además, los números indican la forma en que se emparejarán los cruces para cuartos de final.

Fechas de octavos de final de Copa Sudamericana

Acerca de las fechas en que se disputarán los cruces de octavos de final de Copa Sudamericana, ya está determinado que los partidos de ida serán entre el martes 12 y jueves 14 de agosto, mientras que al vuelta será del 19 al 21 del mismo mes.

Es importante recordar que el campeón de la Copa Sudamericana 2025 ganará una plaza a la fase de grupos de Copa Libertadores 2026 y disputará la Recopa Sudamericana de ese mismo año.