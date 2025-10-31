Copa Sudamericana 2025: Conmebol anunció mítico estadio para la final

El estadio Defensores del Chaco, de Asunción, acogerá la final de la edición 24 de la Copa Sudamericana, entre el Lanús argentino Lanús y el Atlético Mineiro brasileño el próximo 22 de noviembre, informó este viernes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



"El mítico estadio paraguayo, ubicado en la ciudad de Asunción – Paraguay, será el escenario para la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025", publicó en X la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.



"¡Todo listo!", escribió el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, en la misma red social sobre la que será la séptima final del torneo entre equipos de Argentina y Brasil.



La Conmebol anunció el 11 de septiembre que la capital paraguaya alojará la final del torneo por segundo año consecutivo en sustitución de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, debido al retraso en las obras en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera.

Lea también: Perú se frota las manos con técnico argentino: “Lo verá mi representante"