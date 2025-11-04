Copa Sudamericana 2025: definida la fecha y horario de la final

La temporada en Sudamérica está entrando en fechas definitivas. Mientras continúan las competencias locales, se vive también la definición de las copas internacionales más importantes del continente con presencia de clubes brasileños tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

Brasil se ha tomado el continente en estas competencias internacionales, pues, en las últimas ediciones de ambos certámenes, siempre hay por lo menos un club del Brasileirao. El año pasado tuvo la presencia del Cruzeiro que fue subcampeón de la Copa Sudamericana en otro desenlace con un equipo argentino como Racing.

Justamente, en esta oportunidad la historia seguirá dándole créditos a los clubes de Brasil y de Argentina con la final entre Lanús vs Atlético Mineiro que lograron superar dos duras pruebas para instalarse en esta definición del título.

Atlético Mineiro fue el primer finalista con un empate ante Independiente del Valle en Ecuador, y en Brasil lograron quedarse con la victoria gracias a un contundente 3-1 que permitió que Jorge Sampaoli y sus dirigidos disputen una nueva final tras perder la Copa Libertadores el año pasado.

Por su parte, Lanús se vio las caras con Universidad de Chile que se instaló en las semifinales en una decisión polémica de la CONMEBOL tras los hechos violentos en el juego de cuartos de final entre el equipo austral e Independiente de Avellaneda en Argentina.

Lanús dejó atrás a Universidad de Chile con un empate a dos tantos en Santiago, mientras que, en Argentina, el ‘Granate’ se quedó con la clasificación para la final con una solitaria anotación de Rodrigo Castillo, quien marcó los tres goles en la serie para el elenco argentino.

CONMEBOL DEFINIÓ HORARIO DEL PARTIDO ENTRE LANÚS VS ATLÉTICO MINEIRO

Después de una semana de espera, Lanús y Atlético Mineiro conocieron de primera mano cuándo tendrán que verse las caras para definir la final de la Copa Sudamericana. Los granates van por su segundo título tras haber ganado la edición del 2013, mientras que los de Belo Horizonte buscan su primero.

En ese sentido, el partido quedó agendado para el sábado 22 de noviembre a partir de las 3 de la tarde en horario de Colombia. La sede será Asunción, Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco.

Con eso en mente, Lanús y Atlético Mineiro ya ultiman los detalles para afrontar la final de la Copa Sudamericana, en un vibrante juego entre argentinos y brasileños como ha sido la costumbre en últimas ediciones. Ya hay fecha, sede y horario confirmado. Solo queda esperar por conocer quién será el campeón de esta nueva edición destronando al último ganador, Racing de Avellaneda.