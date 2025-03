Copa Sudamericana 2025: Definidos los clasificados a fase de grupos

En la noche de este jueves 6 de marzo se definieron las últimas series de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2025, la cual obligaba a que dos equipos de un mismo país se enfrentaran entre sí a partido único. Claro está que las únicas federaciones que están eximidas de esta ronda son Argentina y Brasil.

Así las cosas, Argentina y Brasil tenían ya asegurados seis cupos por país en grupos de la Sudamericana, mientras que por cada uno de los ocho países restantes se jugaban apenas dos cupos. En total, de momento se han confirmado 28 clasificados.

Vea también: ¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

Adicional a los 28 equipos, en fase de grupos de Copa Sudamericana estarán los cuatro perdedores de la fase 3 de Libertadores, por lo que la totalidad de clubes participantes en el certamen se conocerá la próxima semana.

Listado de clasificados a fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025

Argentina: Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Unión de Santa Fe, Lanús, Defensa y Justicia.

Brasil: Cruzeiro, Vasco da Gama, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense, Gremio.

Bolivia: Nacional Potosí y Gualberto Villarroel San José.

Chile: Palestino y Unión Española.

Colombia: Once Caldas y América de Cali.

Ecuador: Muschuc Runa y Universidad Católica.

Paraguay: Sportivo Luqueño y Guaraní.

Perú: Cienciano y Atlético Grau.

Uruguay: Racing y Cerro Largo.

Venezuela: Caracas y Academia Puerto Cabello.

Es menester recordar que la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2025 tiene los siguientes cruces: Deportes Iquique vs Alianza Lima, Melgar vs Cerro Porteño, Barcelona SC vs Corinthians y Boston River vs Bahía.

Le puede interesar: ¿Por qué solo se juega un partido en la fase previa de la Copa Sudamericana?

Cabe recordar que la fase de grupos de la Copa Sudamericana iniciará en abril, pero el formato indica que a octavos de final solo accederán los primeros de cada zona, mientras que los segundos jugarán una repesca contra los terceros de Libertadores.