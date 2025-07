América confirmó bajas de última hora para enfrentar a Bahía en Copa Sudamericana

América de Cali comenzó un nuevo recorrido a nivel nacional e internacional, ya sumó minutos en la Liga BetPlay 2025-II con un desafortunado empate en condición de visitante frente a Llaneros. Misma situación que se vivió en los playoff de la Copa Sudamericana, certamen en donde no le pudieron sacar diferencia a Bahía.

Sin embargo, en el torneo local todavía queda un largo camino por recorrer y pueden llegar a salvar la clasificación en cualquier momento, pero en la Sudamericana solamente quedan 90 minutos que definirán su continuidad, la cual podría llegar a estar en peligro debido a ausencias significativas en la plantilla convocada para el compromiso de vuelta.

América llega con tres bajas de peso para enfrentar a Bahía en la Copa Sudamericana

Sin duda alguna este no ha sido el mejor arranque del equipo que ahora dirige Diego Raimondi y la situación parece que no mejorará, lo que preocupa al momento de soñar con la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, ya que Mateo Castillo no solo sería baja para el duelo ante Bahía, sino también por varias semanas, al igual que dos jóvenes figuras como José Cavadía y Joel Romero.

Los dos mediocampistas, Cavadía y Romero, no estarán presentes en el duelo ante Bahía, el cual se llevará a cabo en el Pascual Guerrero, debido a que fueron convocados por la Selección Colombia Sub 20 para el microciclo y los duelos de preparación ante la Selección de Panamá.