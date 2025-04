'Arriero' Herrera no soportó la derrota de Once Caldas ante Fluminense: "no había que perder"

El Estadio Palogrande le volvió a abrió las puertas nuevamente un partido de Once Caldas en un torneo internacional, esta vez frente a un gran rival como lo es Fluminense de Brasil, un reciente campeón de la Copa Libertadores, que supo jugar como visitante y llevarse un marcador favorable a la siguiente fecha de la competencia.

Quienes no salieron contentos del terreno de juego fueron los jugadores y cuerpo técnico del 'blanco blanco', se les vio cabizbajos a pesar de todo el esfuerzo que hicieron para intentar darle vuelta al marcador o por lo menos empatarlo. Así mismo lo expresó el 'Arriero' Herrera en la rueda de prensa, declarando que "este era un partido que no se podía perder".

Le puede interesar: CONMEBOL reveló audios del VAR en polémica Bucaramanga vs Colo Colo

'Arriero' Herrera no salió satisfecho con la caída ante Fluminense

Once Caldas no tuvo el inicio que esperaba en la Copa Sudamericana, terminó cayendo por la mínima diferencia ante Fluminense tras la anotación de Germán Cano en la primera parte del compromiso. Frente a esta situación, Once Caldas tuvo que "remar contra la corriente" durante 60 minutos, aunque no pudo vulnerar el arco de Fábio, lo que frustró al 'Arriero', quien hizo varias modificaciones en el planteamiento táctico y realizó varios cambios, pero al final terminó "perdiendo un partido que no se podía perder".

No cambié parte del equipo de la competencia de la liga. Fluminense es un rival difícil, complicado, con muy buenos jugadores. Hay que valorar lo que hizo el Once hoy, enfrentó a un gran rival como lo fue Fluminense y no fue inferior a él. Se paró bien, tuvo opciones de gol. Se pierde un partido que no había que perder.

En otras noticias: "Falcao me dijo que hiciera goles": Néiser Villarreal