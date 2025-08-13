Bolívar vs Cienciano EN VIVO 13 de agosto: cómo ver Copa Sudamericana

Inician los octavos de final de la Copa Sudamericana y dos de los protagonistas serán Bolívar y Cienciano, dos escuadras llegarán a buscar una ventaja en el Estadio Hernando Siles para rematar tranquilamente la serie en Perú.

Bolívar tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta nueva instancia de la competencia y llega con un rendimiento excepcional, ya que se encuentra en lo más alto de la tabla de posiciones del la liga local, justo en la tercera casilla que le permite quedarse con un puesto para la ronda clasificatoria de la Copa Libertadores 2026.

Mientras que Cienciano inició con el pie izquierdo la nueva edición de la Liga 1 de Perú y se está quedando en la décima casilla con tan solo 5 unidades.

Siga Bolívar vs Cienciano EN VIVO el 13 de agosto: hora y canal para ver Copa Sudamericana

El compromiso entre Bolívar vs Cienciano se jugará en el Estadio Hernando Siles a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de DSPORTS, DGO y también podrá seguirla por medio de Antena 2.