Conmebol confirmó drástico cambio para la final de Copa Sudamericana
Conmebol confirmó decisión de último momento con respecto a la final de la Copa Sudamericana.
Conmebol dio a conocer un inesperado anuncio que genera expectativas no solo para los equipos que lleguen a la final de la Copa Sudamericana, sino para los aficionados y la organización logística, ya que habrá un drástico cambio de sede para el último duelo de la competencia, en donde ya no será en Bolivia, sino que se traslada a asunción.
Todo transcurría con normalidad en una la presente edición de la Copa Sudamericana, están a punto de iniciar los cuartos de final, quedan solamente los ocho mejores equipos de la competencia, pero Conmebol, después de haber hecho una minuciosa inspección en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, dictaminó que no estaba en óptimas condiciones para albergar la final.
Drástico cambio de sede para la final de la Copa Sudamericana
La CONMEBOL dio a conocer el jueves 11 de septiembre de 2025 que la final de la Copa Sudamericana dejará de jugarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), sede original acordada, para trasladarse a Asunción, Paraguay.
Originalmente, el partido decisivo estaba previsto para realizarse en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera había sido elegido como escenario tras la convocatoria de candidaturas, pero en las últimas inspecciones técnicas se determinaron atrasos importantes en las obras de mejora necesarias para cumplir con los estándares exigidos por la CONMEBOL, es por ello que dio a conocer a través de un comunicado oficial que se trasladaría a Paraguay.
Este cambio de sede implica repercusiones para los aficionados, medios y equipos participantes, especialmente en lo que respecta a desplazamientos, alojamiento y organizativos de último minuto. Aun así, la decisión fue tomada con el objetivo de asegurar que la final de la Sudamericana se dispute en un estadio que cumpla todas las condiciones requeridas para eventos de alto nivel, sin comprometer la seguridad, operatividad o la experiencia de los seguidores.
"La CONMEBOL informa que, pese a los esfuerzos realizados, la última inspección técnica al estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, arrojó datos desalentadores respecto al cumplimiento de los plazos y cronograma de obras y mejoras, de cara a albergar la final de la CONMEBOL Sudamericana 2025".
¿Cuándo será la final de la Copa Sudamericana 2025?
La sede para la final de la Copa Sudamericana se traslada de Bolivia a Paraguay, pero la fecha que estaba organizada desde un principio se mantiene y se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre.