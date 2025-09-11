Conmebol confirmó drástico cambio para la final de Copa Sudamericana

Conmebol dio a conocer un inesperado anuncio que genera expectativas no solo para los equipos que lleguen a la final de la Copa Sudamericana, sino para los aficionados y la organización logística, ya que habrá un drástico cambio de sede para el último duelo de la competencia, en donde ya no será en Bolivia, sino que se traslada a asunción.

Todo transcurría con normalidad en una la presente edición de la Copa Sudamericana, están a punto de iniciar los cuartos de final, quedan solamente los ocho mejores equipos de la competencia, pero Conmebol, después de haber hecho una minuciosa inspección en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera, de Santa Cruz de la Sierra, dictaminó que no estaba en óptimas condiciones para albergar la final.

Drástico cambio de sede para la final de la Copa Sudamericana

La CONMEBOL dio a conocer el jueves 11 de septiembre de 2025 que la final de la Copa Sudamericana dejará de jugarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), sede original acordada, para trasladarse a Asunción, Paraguay.

Originalmente, el partido decisivo estaba previsto para realizarse en el Estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera había sido elegido como escenario tras la convocatoria de candidaturas, pero en las últimas inspecciones técnicas se determinaron atrasos importantes en las obras de mejora necesarias para cumplir con los estándares exigidos por la CONMEBOL, es por ello que dio a conocer a través de un comunicado oficial que se trasladaría a Paraguay.