Dayro Moreno advierte a Fluminense para la Sudamericana: "en 2004 nadie nos daba por favoritos"

Una nueva fase de grupos de la Copa Sudamericana está a punto de iniciar y Once Caldas es uno de los grandes protagonistas, un campeón de la Copa Libertadores, justo en la edición de 2004, que llega con la ambición de volver a salir campeón de un nuevo torneo internacional de la mano de uno de los jugadores colombianos con más talento y "olfato goleador", Dayro Moreno.

El delantero de 39 años sigue dando de qué hablar en el Fútbol Profesional Colombiano y ahora tendrá la oportunidad de hacerlo a nivel internacional nuevamente. Dayro tendrá llega a la Copa Sudamericana confiando en sus compañeros, el proceso del equipo y en lo que se vivió en la Libertadores que ganaron, en especial en este momento en donde su primer enfrentamiento será contra Fluminense, otro campeón de la 'Gloria Eterna', y al cual todo el mundo ve como favorito.

Dayro Moreno reveló la estrategia con la que Once Caldas podrá vencer a Fluminense en la Copa Sudamericana

El camino de Once Caldas en la Copa Sudamericana inicia con un difícil reto frente a una de las escuadras brasileñas más fuertes, Fluminense, aunque para el capitán y máximo referente, Dayro Moreno, este reto no es imposible, ya que confía en el proceso que han llevado a cabo junto al 'Arriero', por lo cual sabe que, aunque no llegar como favoritos a este partido o a la competencia, sabe que pueden revertir la situación, tal como pasó cuando quedaron campeones de la Copa Libertadores en 2004.