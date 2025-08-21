Definidos los cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Se definieron finalmente los cruces de los partidos que se vivirán en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La Copa Sudamericana 2025 se encamina hacia su fase más decisiva y apasionante, las semifinales, las cuales están programadas para disputarse entre el 17 de septiembre (ida) y del 24 del mismo mes (vuelta). Aunque los cruces aún no están definidos del todo tras una serie de problemas que se presentaron en la llave de Independiente y Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.
Sin embargo, para nadie es un secreto que lo que se ha vivido en esta edición de la competencia ha sido simplemente emocionante y ha dejado varias impresiones positivas, ya que equipos como Once Caldas, por el cual no se tenían muchas expectativas, ha logrado sacar a grandes rivales como Huracán o San Antonio Bulo Bulo para convertirse en uno de los ocho mejores equipos de la competencia internacional y soñar con ser el único colombiano en ganar la Copa Libertadores y la Sudamericana.
Cuartos de final definidas la Copa Sudamericana
Por ahora, la competencia vive el desarrollo de los cuartos de final, con equipos que ya se perfilan como protagonistas. Independiente del Valle de Ecuador enfrentará a Once Caldas, mientras que Atlético Mineiro medirá fuerzas con Bolívar. En paralelo, Fluminense se verá frente a frente con Lanús, mientras que Alianza Lima deberá aguardar la resolución del polémico cruce entre Independiente y Universidad de Chile, suspendido tras los graves incidentes violentos ocurridos en Avellaneda.
La situación de este último enfrentamiento mantiene en vilo a los hinchas, pues podría derivar en sanciones disciplinarias que alteren el cuadro de cuartos y beneficien directamente a los peruanos, quienes vienen de dejar en el camino a Universidad Católica. La Conmebol deberá resolver pronto qué ocurrirá con esa llave, ya que los plazos del calendario están muy ajustados.
Las semifinales mantendrán el formato de ida y vuelta, sin tiempo suplementario: en caso de empate global, la definición será por penales. Este detalle aumenta la tensión, ya que cada gol puede cambiar el rumbo de la eliminatoria.
¿Dónde y cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana 2025?
La gran final de la Copa Sudamericana 2025 ya tiene fecha y escenario confirmados: se disputará el 22 de noviembre de 2025 en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La CONMEBOL eligió esta sede en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de Bolivia y el centenario de la Federación Boliviana de Fútbol, lo que convierte al encuentro en un acontecimiento histórico no solo para el fútbol sudamericano, sino también para el país anfitrión, que por primera vez acogerá una final única continental.