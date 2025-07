¿Dónde ver en Colombia AMÉRICA vs Bahía por COPA SUDAMERICANA?

América no llega con un panorama tan favorable para este duelo, ya que contará con bajas sensibles como las de los dos mediocampistas, José Cavadía y Joel Romero, no estarán presentes en el duelo ante Bahía, el cual se llevará a cabo en el Pascual Guerrero, debido a que fueron convocados por la Selección Colombia Sub 20 para el microciclo y los duelos de preparación ante la Selección de Panamá.