Independiente vs U. Chile EN VIVO 20 de agosto: cómo ver Copa Sudamericana

Llegan a su fin los octavos de final de la Copa Sudamericana y dos de los protagonistas serán Independiente vs Universidad de Chile, dos escuadras llegarán rematar la serie en el Estadio Libertadores de América.

Independiente tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta nueva instancia de la competencia y llega con un rendimiento cuestionable, ya que inició con el pie izquierdo la nueva edición de la Primera División de Argentina y se está quedando al fondo de la tabla de posiciones del Grupo B, con tan solo 2 unidades en la casilla 15.

Mientras que Universidad de Chile no solo llega con ventaja de la mínima diferencia en el marcador global, sino que en la liga chilena también ha tenido una destacada actuación y es segundo en la tabla de posiciones con 38 puntos y se está quedando con un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Siga Independiente vs U. de Chile EN VIVO el 20 de agosto: hora y canal para ver Copa Sudamericana

El compromiso entre Independiente vs Universidad de Chile se jugará en el Estadio Libertadores de América a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de ESPN, DGO, Disney + y también podrá seguirla por medio de Antena 2.