El inicio de la primera fase de la Copa Sudamericana trajo consigo varias sorpresas en cuanto a los equipos clasificados, en donde por el lado de Colombia terminaron clasificando Once Caldas al derrotar en Manizales a Millonarios, y América de Cali, el cual sufrió hasta el último momento, ya que se tuvieron que ir hasta el punto penal, pero lograron un significativo paso a la siguiente ronda.

La 'mechita' se encontró con un gran rival al frente, Junior de Barranquilla, y además tenía en contra el factor de haber jugado como visitante, por lo que Jorge Da Silva confesó que, aunque está orgulloso del proceso que se llevó a cabo dentro del terreno de juego, pero también fue crítico en cuanto a la organización de esta primera fase, pues no considera justo que se haga un solo partido que favorezca al local.

Le puede interesar: Copa Sudamericana 2025: Definidos los clasificados a fase de grupos

América se impuso en condición de visitante contra el conjunto 'tiburón', en los 90 minutos reglamentarios empataron con un marcador de 2-2, pero en la definición del punto penal tuvieron mayor efectividad, un hecho con el que se esperaba Jorge Da Silva saliera conforme, aunque la realidad no fue así. 'Polilla' claramente se encargó de felicitar a sus jugadores en primera instancia y de enviarle un contundente mensaje a Conmebol, pues no estaba de acuerdo con el formato que se llevó a cabo y que por poco les cuesta el cupo a la siguiente fase.

Hoy tengo que felicitar a los jugadores porque no era fácil jugar acá. Estamos felices por la victoria, pero es injusto este sistema de Sudamericana. Si es un partido solo, debería ser en cancha neutral y lo digo ahora, porque tuvimos la suerte de ganar, pero me parece que no es justo.