Cargando contenido

Así podrá ver en vivo el duelo entre Mineiro vs Godoy Cruz en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Así podrá ver en vivo el duelo entre Mineiro vs Godoy Cruz en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Peslogos
Copa Sudamericana 2025
Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 14:33

Mineiro vs Godoy Cruz EN VIVO 14 de agosto: cómo ver Copa Sudamericana

Así podrá ver en vivo el duelo entre Mineiro vs Godoy Cruz en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Inician los octavos de final de la Copa Sudamericana y dos de los protagonistas serán Mineiro vs Godoy Cruz, dos escuadras llegarán a buscar una ventaja en el Estadio Hernando Siles para rematar tranquilamente la serie en Perú. 

Mineiro tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta nueva instancia de la competencia y llega con un rendimiento estable con una serie de resultados que le permiten estar en la zona media de la tabla de posiciones del Brasileirao, justo en la decima casilla que le permite quedarse con un puesto para fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Mientras que Godoy Cruz inició con el pie izquierdo la nueva edición de la Primera División de Argentina y se está quedando al fondo de la tabla de posiciones del Grupo B, con tan solo 3 unidades en la casilla 13.   

Siga Mineiro vs Godoy Cruz EN VIVO el 13 de agosto: hora y canal para ver Copa Sudamericana

El compromiso entre Mineiro vs Godoy Cruz se jugará en el Arena MRV a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas. 

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de ESPN, DGO, Disney + y también podrá seguirla por medio de Antena 2.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Imagen
Atlético Mineiro

Atlético Mineiro

Imagen
Godoy Cruz

Godoy Cruz

Imagen

Señal en vivo

Imagen
Brasileirao

Brasileirao

Imagen
Fútbol de Brasil

Fútbol de Brasil

Imagen
Selección Argentina

Argentina

Imagen
Fútbol Argentino

Fútbol Argentino

Cargando más contenidos

Fin del contenido