Mineiro vs Godoy Cruz EN VIVO 14 de agosto: cómo ver Copa Sudamericana

Inician los octavos de final de la Copa Sudamericana y dos de los protagonistas serán Mineiro vs Godoy Cruz, dos escuadras llegarán a buscar una ventaja en el Estadio Hernando Siles para rematar tranquilamente la serie en Perú.

Mineiro tendrá la oportunidad de auspiciar como local en esta nueva instancia de la competencia y llega con un rendimiento estable con una serie de resultados que le permiten estar en la zona media de la tabla de posiciones del Brasileirao, justo en la decima casilla que le permite quedarse con un puesto para fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Mientras que Godoy Cruz inició con el pie izquierdo la nueva edición de la Primera División de Argentina y se está quedando al fondo de la tabla de posiciones del Grupo B, con tan solo 3 unidades en la casilla 13.

Siga Mineiro vs Godoy Cruz EN VIVO el 13 de agosto: hora y canal para ver Copa Sudamericana

El compromiso entre Mineiro vs Godoy Cruz se jugará en el Arena MRV a partir de las 17:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Copa Sudamericana, se podrá ver a través de ESPN, DGO, Disney + y también podrá seguirla por medio de Antena 2.