Once Caldas anunció boletería para la Copa Sudamericana: hinchas de Millonarios entrarán

La primera ronda de la Copa Sudamericana está a punto de iniciar y junto con ello llega el protagonismo de cuatro equipos colombianos que buscarán obtener su cupo a la siguiente instancia del certamen, América de Cali vs Junior de Barranquilla, y Millonarios vs Once Caldas.

El 'blanco blanco' será el encargado de auspiciar como local en el enfrentamiento contra el equipo de Radamel Falcao, un único partido que se jugará en el Estadio Palogrande y al cual se espera un lleno total después de haber anunciado que desde el miércoles 26 de febrero, hasta el sábado 1 de marzo, los hinchas podrán adquirir sus respectivas boletas y los abonados contarán con un gran descuento para vivir la emoción del torneo internacional.

Precios de la boletería para el partido de Copa Sudamericana entre Once Caldas y Millonarios

Por medio de las redes sociales del 'blanco blanco' se dieron a conocer los costos de las respectivas entradas para vivir la emoción de la Copa Sudamericana con el partido de Once Caldas y Millonarios que se jugará el miércoles 5 de marzo.

Los precios de las entradas en general van desde los $40.000 hasta $190.000, para adulto mayor y niños están entre $27.500 a $95.000. Once Caldas también premió a los fanáticos fieles que se abonaron con un 10% de descuento y la hinchada visitante también tendrá su respectivo espacio según lo decretado por Conmebol, por lo que anunciaron el ingreso de 2.000 seguidores de Millonarios.