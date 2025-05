Once Caldas sufre: desventaja de último momento para enfrentar a Unión Española en Sudamericana

Inicia una nueva fecha de la Copa Sudamericana y junto con ello llega también otro reto para el 'Arriero' Herrera y Dayro Moreno en la competencia, buscando la cima de la tabla de posiciones del Grupo F al enfrentarse ante Unión Española, y de paso una posible clasificación anticipada de llegar a sacar un resultado favorable en condición de local.

El 'blanco blanco' tendrá la oportunidad de volver a jugar frente a toda su gente en el Estadio Palogrande, una significativa ventaja para el equipo del 'Arriero' que tienen que saber aprovechar para instaurarse con antelación en los octavos de final de la Sudamericana. Aunque para este duelo presentan un inesperado inconveniente en cuanto al costo de sus plantillas, lo que puede llegar a influir en el desarrollo del partido tomando en cuenta la "categoría" con la que cuentan los jugadores del cuadro chileno.

Le puede interesar: Eliminatorias sudamericanas: así sería el nuevo formato de clasificación

Unión Española supera con significativa cifra a Once Caldas

Para el cuarto encuentro de la Copa Sudamericana, en donde se enfrentarán Once Caldas y Unión Española, todo parece indicar que las cargas estarían equilibradas, no solo porque Once Caldas viene con un resultado a favor del partido en Chile, sino porque en el Estadio Palogrande podría llegar a sufrir debido a que la escuadra dirigida por Jose Luis Sierra cuenta con mayor nivel económico dentro de su plantilla de futbolistas.

El 'blanco blanco' llega a este partido con un costo de plantilla de 10.33 millones de euros según dio a conocer el portal Transfermarkt, en donde también destaca que sus jugadores más destacados en este momento por su costo en el mercado son Mateo García y Alejandro García, cada uno con un valor de 900 mil euros.

Mientras que por el lado de Unión Española su valor total en el mercado está en 14.23 millones de euros, tal como reveló también Transfermarkt. Aunque en el cuadro chileno sus jugadores mejor evaluados económicamente superan por varios miles de euros a los de Once Caldas, ya que el defensor, Nicolás Díaz, cuesta alrededor de 2.30 millones de euros.

En otras noticias: ¿Dayro Moreno merece un llamado a la Selección Colombia?