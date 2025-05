Once Caldas va por el triunfo frente a Fluminense: titular del Arriero confirmada

Lea también: 5 novedades en la convocatoria de Selección Colombia ante Perú y Argentina

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Sudamericana

Hasta la fecha 5 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2025, Once Caldas lidera la tabla de posiciones con 12 puntos, producto de 4 victorias y 1 derrota, con una diferencia de goles de +4 (8 goles a favor y 4 en contra). Fluminense ocupa el segundo lugar con 10 puntos, seguido por San José de Bolivia con 4 puntos y Unión Española de Chile con 2 puntos.

El equipo colombiano logró una importante victoria 2-1 sobre San José en la quinta jornada, lo que le permitió mantenerse en la cima del grupo. Sin embargo, la clasificación directa a los octavos de final aún no está asegurada, ya que en la última jornada Once Caldas enfrentará a Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Este partido será determinante para definir si Once Caldas avanza directamente a la siguiente fase o deberá disputar un playoff contra un equipo proveniente de la Copa Libertadores.