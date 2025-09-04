Copa Sudamericana: confirmados los cruces de cuartos tras la expulsión de Independiente

El partido entre Independiente y Universidad de Chile, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue suspendido por los graves incidentes protagonizados por hinchas de ambos equipos en el estadio Libertadores de América el pasado 20 de agosto.

Aunque el compromiso había arrancado con normalidad, los disturbios en las tribunas obligaron a detener el juego apenas comenzaba el segundo tiempo. El clima de violencia ya se había percibido desde horas antes, con reportes de enfrentamientos en distintos puntos de Buenos Aires.

En lo deportivo, el encuentro tuvo un arranque vibrante: la U de Chile se puso en ventaja al minuto 11 con gol de Lucas Assadi, validado por el VAR, pero Santiago Montiel respondió para el Rojo con la igualdad. Sin embargo, la fiesta del fútbol quedó sepultada por los hechos en las gradas.

Conmebol decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana

Ya este jueves 4 de septiembre de 2025, Conmebol anunció que Independiente de Avellaneda queda oficialmente descalificado de la competición, por lo que Universidad de Chile es el clasificado a cuartos de final y se enfrentará en esa instancia a Alianza Lima.