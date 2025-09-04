Copa Sudamericana: confirmados los cruces de cuartos tras la expulsión de Independiente
En esta instancia solo hay dos equipos brasileños y uno argentino.
El partido entre Independiente y Universidad de Chile, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, fue suspendido por los graves incidentes protagonizados por hinchas de ambos equipos en el estadio Libertadores de América el pasado 20 de agosto.
Aunque el compromiso había arrancado con normalidad, los disturbios en las tribunas obligaron a detener el juego apenas comenzaba el segundo tiempo. El clima de violencia ya se había percibido desde horas antes, con reportes de enfrentamientos en distintos puntos de Buenos Aires.
En lo deportivo, el encuentro tuvo un arranque vibrante: la U de Chile se puso en ventaja al minuto 11 con gol de Lucas Assadi, validado por el VAR, pero Santiago Montiel respondió para el Rojo con la igualdad. Sin embargo, la fiesta del fútbol quedó sepultada por los hechos en las gradas.
Conmebol decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana
Ya este jueves 4 de septiembre de 2025, Conmebol anunció que Independiente de Avellaneda queda oficialmente descalificado de la competición, por lo que Universidad de Chile es el clasificado a cuartos de final y se enfrentará en esa instancia a Alianza Lima.
En consecuencia, ya quedaron confirmadas las llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana, así como los posibles cruces de semifinales, pues ya está determinado el cuadro.
Llaves de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
1 - Universidad de Chile vs Alianza Lima
2 - Fluminense vs Lanús
3- Atlético Mineiro vs Bolívar
4- Once Caldas vs Independiente del Valle
*Los equipos ubicados en el costado izquierdo terminarán la serie como locales.
**En semifinales se cruzarán así: ganador 1 vs ganador 2 y ganador 3 vs ganador 4.
Entre otras cosas, NO se descalificó a Independiente de competiciones Conmebol futuras, pero sí se determinó que en sus próximos siete partidos internacionales como local, jugará a puerta cerrada.
Sanciones a hinchas de Universidad de Chile e Independiente
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) confirmó sanciones tras lo ocurrido. Una de las medidas más drásticas prohíbe la presencia de público visitante de la U de Chile en partidos disputados en la Provincia de Buenos Aires hasta diciembre de 2027.
Además, 40 hinchas de Independiente fueron incluidos en la lista de admisión, lo que les impide ingresar a cualquier evento deportivo por tiempo indefinido. La decisión busca marcar un precedente frente a la violencia que se vivió en Avellaneda.