Copa Sudamericana: ¿Cuándo se juegan los playoffs a octavos de final?

Finalizaron las fases de grupos de los dos torneos internacionales en Conmebol y a la par quedaron definidos los cruces de playoff de Copa Sudamericana, donde se medirán equipos que hayan terminado segundos en este torneo ante los terceros de Copa Libertadores.

La fase es denominada 'playoff' o clasificatoria a octavos de final, y se disputa en series a ida y vuelta en cruces predeterminados por el orden de ubicación de los clubes y no por sorteo, a diferencia de las series de octavos de Sudamericana y Libertadores.

¿Cuáles son los cruces de playoffs de Copa Sudamericana 2025?

Once Caldas vs San Antonio Bulo Bulo

América vs Bahía

Atlético Mineiro vs Atlético Bucaramanga

Gremio vs Alianza Lima

Vasco da Gama vs Independiente del Valle

Palestino vs Bolívar

Guaraní vs Universidad de Chile

Cerro Largo vs Central Córdoba

*En la parte izquierda se ubican los equipos que fueron segundos en Sudamericana, y que cerrarán la serie en condición de locales; en segundo lugar van quienes fueron terceros en Libertadores e iniciarán las llaves en casa.