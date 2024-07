Copa Sudamericana: definidos los cruces de los octavos de final

Deportivo Independiente Medellín fue el único club de Colombia que sacó la cara por el país. Los dirigidos por Alfredo Arias, que no tuvieron la mejor Liga BetPlay 2024-I, pusieron sus ojos nada más y nada menos que en la Copa Sudamericana en busca de clasificar a los octavos de final.

Fue un mano a mano que tuvieron con Always Ready en un grupo en donde también figuraron Defensa y Justicia y Universidad César Vallejo. Hubo mucha paridad entre el club boliviano y con Medellín, que, hasta la última fecha se definió el liderato, y la clasificación de los ‘Poderosos’, mientras que Always tuvo que disputar los Play-Offs y la situación no fue la mejor.

Además del Medellín, Boca Juniors tuvo que jugar la fase previa antes de clasificar a los octavos de final y tuvo un difícil panorama contra Independiente del Valle que bajó de la Copa Libertadores. Un solitario tanto de Edinson Cavani fue suficiente para pasar a la siguiente instancia, en donde quedaron emparejados con un club brasileño como Cruzeiro.

Otro de los choques importantes en los Play-Offs de la Copa Sudamericana para definir a las clasificadas a los octavos de final y decidir los cruces, fue el del Inter de Porto Alegre vs Rosario Central con Rafael Santos Borré protagonista durante los 90 minutos en la vuelta y sin posibilidades de marcar. Criticado por la afición colorada, los rosarinos, de Jáminton Campaz se quedaron con la clasificación.

RESULTADOS DE LO PLAY-OFFS DE COPA SUDAMERICANA

Racing de Montevideo 0-1 Huachipato (0-3 en penales)

Inter de Porto Alegre 1-1 Rosario Central (1-2 marcador global)

Universidad Católica de Ecuador 1-1 Libertad (1-3 marcador global)

Bragantino 3-2 Barcelona (4-3 marcador global)

Boca Juniors 1-0 Independiente del Valle (1-0 marcador global)

Cuiabá 1-2 Palestino (2-3 marcador global)

Always Ready 3-1 Liga de Quito (3-4 marcador global)

Athletico Paranaense 2-1 Cerro Porteño (3-2 marcador global)

CRUCES DEFINIDOS EN OCTAVOS DE FINAL

A falta de definir las fechas, se tiene pensado que se disputarán el 14 y 21 de agosto, ida y vuelta respectivamente. Así quedaron todos los cruces de octavos de final:

Palestino vs Independiente Medellín

Huachipato vs Racing de Avellaneda

Rosario Central vs Fortaleza

Libertad vs Sportivo Ameliano

Athletico Paranaense vs Belgrano de Córdoba

Bragantino vs Corinthians

Liga de Quito vs Lanús

Boca Juniors vs Cruzeiro