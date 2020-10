Copa Sudamericana: Fecha, hora y canal para ver a los equipos colombianos

Este viernes se sorteó la Copa Sudamericana en Asunción (Paraguay) y se conocieron todos los cruces de la segunda fase de la competencia que recibió ocho clubes provenientes de la Copa Libertadores que se sumaron a los que superaron la primera ronda antes de la pandemia.

Hay cinco equipos colombianos instalados en esta segunda fase y el duelo más atractivo es el clásico entre Millonarios y Deportivo Cali. bajo ese marco, Conmebol ha confirmado este viernes la programación exacta de todos los juegos de la segunda fase, tanto en la ida como en la vuelta.

Unión La Calera vs Deportes Tolima: martes 27 de octubre, 7:30pm (hora de Colombia)

Deportes Tolima vs Unión La Calera: martes 3 de noviembre, 7:30pm



Atlético Nacional vs River Plate de Uruguay: miércoles 28 de octubre, 7:45pm

River Plate de Uruguay vs Atlético Nacional: miércoles 4 de noviembre, 5:15pm

Millonarios vs Deportivo Cali: miércoles 28 de octubre, 7:30pm

Deportivo Cali vs Millonarios: miércoles 4 de noviembre, 7:30pm



Plaza Colonia vs Junior: jueves 29 de octubre, 7:30pm

Junior vs Plaza Colonia: jueves 5 de octubre, 7:30pm



Todos los partidos se podrán ver en Colombia a través de Direc Tv Sports.

Programación completa, fase 2 de Copa Sudamericana: