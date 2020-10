Copa Sudamericana: Millonarios, Nacional, Junior, Cali y Tolima ya tienen rivales

Luego de finalizar la fase de grupos de la Copa Libertadores, en Conmebol se dio paso al sorteo de la Copa Sudamericana en la segunda fase y al de la Conmebol Libertadores en sus octavos de final. Esto en una ceremonia celebrada en Asunción (Paraguay)

La Copa Sudamericana tiene la presencia de cinco equipos colombianos: Nacional, Millonarios, Junior, Deportivo Cali y Deportes Tolima; siendo el elenco barranquillero el único proveniente de la Copa Libertadores.

Sorteo, rivales de equipos colombianos:

Millonarios vs Deportivo Cali*

Deportes Tolima vs Unión La Calera (Chile)*

Plaza Colonia (Uruguay) vs Junior*

Atlético Nacional vs River Plate (Uruguay)*



*Cierran la serie como local

Fechas de Copa Sudamericana



Fase 2: 28 de octubre y 4 de noviembre

Octavos de final: 25 de noviembre y 2 de diciembre

Cuartos de final: 9 y 16 de diciembre

Semifinales 6 y 13 de enero

Final: última semana de enero en Córdoba (Argentina)

Cuadro completo, Copa Sudamericana 2020:

Atlético Tucumán vs Independiente

Emelec vs Unión Santa Fe

Deportes Tolima vs Unión La Calera

Universidad Católica vs Sol de América

Deportivo Cali vs Millonarios

Liverpool de Uruguay vs Sport Huancayo

Caracas FC vs Vasco da Gama

Sao Pablo vs Lanús

____________________

Bolívar vs Audax Italiano

Defensa y Justicia vs Sportivo Luqueño

Estudiantes de Mérida vs Coquimbo Unido

Peñarol vs Vélez Sarsfield

River Plate de Uruguay vs Atlético Nacional

Junior vs Plaza Colonia

Bahía vs Melgar FC

Huachipato vs Fénix