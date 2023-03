Copa Sudamericana: ¿Puede haber clásico Millonarios vs Santa Fe en la fase de grupos?

Millonarios cayó goleado ante Atlético Mineiro por el parido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2023. El conjunto dirigido por Alberto Gamero quedó afuera del primer torneo continental y jugará la Copa Sudamericana.

Los bogotanos tuvieron que enfrentarse a una gran noche de Paulinho. El delantero anotó un doblete y Hulk selló la faena con un golazo para poner el júbilo en el Estadio de Belo Horizonte

Con el resultado, el elenco bogotano jugará la fase de grupos de la Sudamericana. Allí Millonarios se podría medir a clubes como San Lorenzo, Estudiantes, Sao Paulo, Santos, Universidad Católica y Peñarol.

Sin embargo, teniendo en cuenta que ya se conocen los dos clasificados de Colombia a la siguiente fase, la duda pasa por saber si los azules podrían medirse ante Independiente Santa Fe. Los cardenales llegaron a esta instancia luego de dejar en el camino a Águilas Doradas.

Los azules no jugarán ante su rival de patio en la siguiente ronda. Por formato del torneo, para la fase de grupos no se podrán cruzar equipos del mismo país. Motivo por el que los azules no se medirán ante los rojos o contra Deportes Tolima.

El sorteo se llevará a cabo la siguiente semana. Cabe recordar que solo avanzará a octavos de final el primer clasificado de cada grupo que se medirá contra uno de los terceros de cada zona de la Copa Libertadores.