El martes 5 de marzo, la espera llegó a su final para el debut de los clubes colombianos en la Copa Sudamericana. Deportes Tolima hizo las veces de local enfrentando al Deportivo Independiente Medellín. Un partido muy cerrado, que a lo largo de los 90 minutos, acabó en empate sin goles para la posterior definición desde el punto penal.

Medellín tuvo efectividad perfecta marcando los cuatro lanzamientos que tuvo, mientras que Tolima falló en dos ocasiones. El resultado final dejó la clasificación antioqueña por un marcador de 2-4. David González estuvo en la rueda de prensa posterior, en donde aceptó que lo sucedido es nada más y nada menos que un fracaso.

La pregunta era inevitable. Aunque queda la Liga BetPlay en donde son líderes y uno de los favoritos para conseguir el título, se enfrentaron a un Medellín de altibajos. Se despidieron prematuramente de la competencia que sin duda alguna, era el gran objetivo que se estaban trazando. David González fue muy franco, “¿si es un fracaso? Sí. Todo lo que no se cumpla como objetivo se puede rotular como fracaso”.

Además, precisó cuál es el plan para el futuro, “al mismo tiempo hay que levantarse y seguir peleando por los objetivos que existen”. La Liga BetPlay es ahora el máximo anhelo y la carta que le queda con la Copa local. Sobre la eliminación, “lo que ha caracterizado a este grupo es la resiliencia, las ganas de salir adelante, el sobreponerse a situaciones difíciles. No vamos a negar que es un golpe duro, pero tendremos que hacerle duelo y ya está. Hay que aprender de lo que se necesite, aprender de situaciones adversas y mirar para adelante, tener el enfoque y seguir”.

Por último, dio explicaciones de lo sucedido, “es normal cuando un resultado no se da, tratar de buscar culpables en situaciones que a lo mejor hubieran podido dar otro resultado. El equipo se entregó, generó opciones de gol, sobre todo en el primer tiempo. Medellín también hizo un buen partido, priorizando lo defensivo, ahora no sirve de nada si fue la falta de definición o si fue x o y cosa. No se logró el objetivo y tendremos que mirar hacia adelante para lo que estamos haciendo en la liga que es bastante bueno”.