Dayro le puso la cara al fracaso y pidió perdón: “Nos faltó ser serios”

Era el día perfecto para que el Once Caldas diera el golpe en la Copa Sudamericana. Un escenario completamente lleno bajo la expectativa de que el club de Manizales pudiera respetar el resultado o sacar más distancias, pero nada de esto fue posible.

Vea también: América se acerca a los ocho; tabla de posiciones tras su victoria ante Pasto

Una cara floja en el partido más importante de la Copa Sudamericana con la necesidad de sellar la clasificación para las semifinales donde esperaba Atlético Mineiro por rival entre Once Caldas o Independiente del Valle. Dayro Moreno tuvo la primera acción en los minutos iniciales con un mano a mano que no pudo definir, pidió penal, pero el juez central no pitó esa acción como falta.

Luego en la primera parte, Independiente del Valle descontó la serie con un testarazo de Michael Hoyos que también marcó en el segundo tiempo para igualar el marcador global y, posteriormente, en los penales, los ecuatorianos dieron el portazo en Manizales. Dayro Moreno se quedó sin nada y explotó en tristeza por la eliminación.

DAYRO MORENO, EL FRACASO Y LO QUE LE FALTÓ A ONCE CALDAS PARA QUEDARSE CON LA SERIE

Independiente del Valle aprovechó las pocas opciones que tuvo, mientras que Once Caldas no pudo traducir la superioridad en el marcador en Ecuador para clasificar a las semifinales. Dayro Moreno no tuvo su mejor partido y cuando el goleador no aparece es difícil. Además, Michael Barrios tampoco pudo hacer la diferencia en el campo de juego.

Dayro Moreno le puso la cara a la eliminación en diálogo con ESPN en donde afirmó que, “esto es un fracaso la verdad. Desilusión, tristeza con toda la gente que nos vino a apoyar, con la hinchada de Once Caldas y toda Colombia que estaba a favor nuestro. Entramos desconcentrados, nos cobraron y así es el fútbol. Nos faltó ser serios desde el primer minuto, teníamos el marcador a favor y nos confiamos un poco. Toca seguir trabajando y buscar la clasificación en la Liga”.

Le puede interesar: América revive en Liga BetPlay; venció 2-0 al Deportivo Pasto

Sumado a lo anterior y al análisis de Dayro Moreno, el goleador afirmó que todavía no sabe qué pasó para que perdieran la serie, “no sé la verdad. Sabíamos que el rival era muy difícil, ahora pasar la página. Pedirle disculpas a la gente, a todos, a toda Colombia”.

Más allá de pedirle excusas a todo el país que apoyó a Once Caldas durante esta Copa Sudamericana, el goleador sentenció que, “teníamos todo, nosotros, los directivos, los hinchas, todo Colombia estaba con nosotros. Pedirles disculpas, tener cabeza fría y a seguir adelante”.

‘ARRIERO’ HERRERA HABLÓ SOBRE LOS PENALES

El partido se definió desde el punto penal en una serie curiosa para James Aguirre. El guardameta bumangués, que se ha destacado por ser un anti penal no pudo detener ninguno, y el único que alcanzó a tocar, no lo logró desviar. Además, James remató el sexto penal y la mandó sin dirección. La grama tuvo que ver con un salto del pasto, pero no hay derecho para esa ejecución en un penal definitivo.

Lea también: [Video] Tenía que ser el héroe y se convirtió en villano: Así fue el penal de Aguirre

Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera analizó la tanda de penales y reveló que James estaba preparado para ejecutar, dado que es algo que hace normalmente en las definiciones desde el punto penal, “ lo de los penales... nosotros los trabajamos. A James le gusta cobrar, James ha cobrado en los entrenos. Se tenía confianza, lo mismo que Robert (Mejía). Los penales son difíciles, a veces, entonces nosotros nos fuimos así, con los que teníamos ahí, y ya no tuvimos la suerte de anotar con James y Robert”.