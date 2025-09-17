Dayro Moreno se une a los grandes: nuevo récord en Copa Sudamericana

Nuevo récord para Dayro Moreno en copa internacional, tras anotar gol frente a Independiente del Valle el colombiano entró en un grupo selecto de jugadores de toda Sudamérica.

El 17 de septiembre Dayro se reportó con gol en el minuto 22 del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle, el equipo colombiano busca volver a meterse en una semifinal continental con Dayro como su gran referente.