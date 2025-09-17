Actualizado:
Dayro Moreno se une a los grandes: nuevo récord en Copa Sudamericana
Dayro entra en la historia de la copa Sudamericana después de su gol en cuartos de final.
Nuevo récord para Dayro Moreno en copa internacional, tras anotar gol frente a Independiente del Valle el colombiano entró en un grupo selecto de jugadores de toda Sudamérica.
El 17 de septiembre Dayro se reportó con gol en el minuto 22 del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle, el equipo colombiano busca volver a meterse en una semifinal continental con Dayro como su gran referente.
40 años y sigue haciendo goles
En el minuto 22 de la primera parte frente a Independiente del Valle, el "cuarentón" se reportó con un gol que ponía en ventaja al Once Once muy temprano en su visita a Ecuador. Con este gol entró en una selecta lista de jugadores que han sido capaces de convertir en Copa Sudamericana. Comparte grupo con leyendas como Roque Santa Cruz o Hernán Barco.
Dayro Moreno se une al selecto grupo de jugadores mayores de 40 años que marcaron en la Copa @Sudamericana:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 18, 2025
Diego Scotti 🇺🇾
Richard Pellejero 🇺🇾
José Sand 🇦🇷
Maximiliano Rodríguez 🇦🇷
Óscar Cardozo 🇵🇾
Roque Santa Cruz 🇵🇾
Hernán Barcos 🇦🇷
DAYRO MORENO 🇨🇴 pic.twitter.com/Kli6U48wb8
Dayro es el actual goleador de la copa Sudamericana con 8 goles en la actual edición y quiere seguir aumentando su diferencia para consagrarse como el máximo goleador del torneo.
La vuelta será el miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales.
