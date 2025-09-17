Cargando contenido

Dayro Moreno en la Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 20:38

Dayro Moreno se une a los grandes: nuevo récord en Copa Sudamericana

Dayro entra en la historia de la copa Sudamericana después de su gol en cuartos de final.

Nuevo récord para Dayro Moreno en copa internacional, tras anotar gol frente a Independiente del Valle el colombiano entró en un grupo selecto de jugadores de toda Sudamérica

El 17 de septiembre Dayro se reportó con gol en el minuto 22 del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle, el equipo colombiano busca volver a meterse en una semifinal continental con Dayro como su gran referente. 

40 años y sigue haciendo goles 

En el minuto 22 de la primera parte frente a Independiente del Valle, el "cuarentón" se reportó con un gol que ponía en ventaja al Once Once muy temprano en su visita a Ecuador. Con este gol entró en una selecta lista de jugadores que han sido capaces de convertir en Copa Sudamericana. Comparte grupo con leyendas como Roque Santa Cruz o Hernán Barco. 

Dayro es el actual goleador de la copa Sudamericana con 8 goles en la actual edición y quiere seguir aumentando su diferencia para consagrarse como el máximo goleador del torneo.  

La vuelta será el miércoles 24 de septiembre en el estadio Palogrande de Manizales.  

EN VIVO ⚽Indep. del Valle Vs Once Caldas - Copa Sudamericana 2025
Dayro Moreno

Copa Sudamericana

Once Caldas

