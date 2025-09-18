Dayro rompe todas las marcas: hay otro récord en la Copa Sudamericana

Volvieron las emociones de la Copa CONMEBOL Sudamericana para Once Caldas, el único equipo colombiano que sigue vivo en las competencias internacionales. En cuartos de final enfrentaron a un Independiente del Valle líder de Ecuador, pero no estuvieron a la altura y cayeron en condición de local por el doblete de Dayro Moreno.

Y es que, el atacante que volvió a la Selección Colombia en la última convocatoria de las Eliminatorias Sudamericanas aumentó su racha goleadora en la Copa Sudamericana con diez tantos, afianzándose como el máximo artillero de la competencia internacional.

Sin duda alguna, los dos goles no solo ponen a Once Caldas con un pie adentro de las semifinales, dado que tendrán que respetar la casa con un marcador positivo el próximo miércoles 24 de septiembre, sino porque Dayro Moreno volvió a romper un récord. Uno de esos que debía esperar un buen tiempo, pero llegó justo después de la celebración de sus 40 años el día antes de afrontar la ida en Ecuador.

EL RÉCORD DE 40 AÑOS DE DAYRO MORENO EN LA COPA SUDAMERICANA

Máximo artillero del Fútbol Profesional Colombiano, 372 goles como jugador profesional y máximo goleador colombiano del mundo superando a Falcao García y a Víctor Hugo Aristizábal dejan a Dayro Moreno en la cima global. Su capacidad para marcar goles habla por sí solo y con su doblete dejó una nueva marca.

De acuerdo con información de MisterChip, Dayro entró al selecto grupo de ocho jugadores que con 40 años han anotado goles en la Copa Sudamericana. Una marca que debía esperar hasta el 16 de septiembre para que cumpliera esa edad, y para el día siguiente para su partido ante Independiente del Valle reportándose con doblete.

En ese orden de ideas, el delantero tolimense se une a una lista conformada por Diego Scotti, Richard Pellejero de Uruguay, José Sand, Maximiliano Rodríguez y Hernán Barcos, además de los interminables paraguayos, Óscar ‘Tacuara’ Cardozo y Roque Santa Cruz.

Dayro y Once Caldas sacaron un muy buen resultado en una cancha complicada ante un rival difícil. Luce bien cómodo el club de Manizales para definir todo en condición de local. Lo que le queda a Moreno será seguir estirando su racha positiva con goles para mantenerse como el goleador del torneo y apostarle a llegar a la final y coronarla.

‘ARRIERO’ HERRERA: “ONCE CALDAS NO ES DAYRO MORENO”

En la rueda de prensa posterior, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera afirmó que el Once Caldas es un equipo en lo colectivo que está haciendo bien las cosas. Además, valoró la importancia de Dayro Moreno, pero dejó claro que el elenco manizalita no es solo Dayro.

Herrera sentenció que, “el Once viene haciendo cosas muy buenas, los que llegaron están subiendo su nivel en la parte física, este equipo es producto de un proyecto de dos años, este equipo no es Dayro Moreno, esto es un equipo, nos concentramos cinco días en venir acá, es un equipo que sabe lo que está haciendo y que no le da temor jugar en canchas difíciles”.