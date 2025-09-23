Dayro se cita con la historia: el récord de Copa Sudamericana que persigue

Sin duda alguna hay varias cosas que están en juego en la Copa Sudamericana para el Once Caldas y para Dayro Mauricio Moreno Galindo. El cuadro albo tiene la chance de hacer historia y meterse a las semifinales de la competencia, nada más ni nada menos que con el goleador de la competencia en sus filas.

Vea también: Miguel Ángel Russo no está bien: se confirma grave estado de salud

Independiente del Valle tendrá la misión de dar el golpe y revertir una serie que está adversa por el doblete de Dayro Moreno que consiguieron los colombianos en Ecuador. Para esta oportunidad, Dayro espera volver a marcar goles, no solo para que no haya ninguna duda con la clasificación, sino que debe seguir afianzándose como el máximo artillero de la Copa Sudamericana.

Sus goles le permitieron volver a estar en la Selección Colombia para las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Si sigue por la misma racha le dará problemas a Néstor Lorenzo con una posible convocatoria a los 40 años. Justamente, el tolimense se metió en una gran lista marcándole a Independiente del Valle como uno de los ocho jugadores con esa edad que anotó en Sudamericana.

Pero, Dayro no quiere quedarse solo con ese récord en sus manos. Sueña nada más ni nada menos que con el título internacional, ese que le hace falta después de ganar la Copa Libertadores en el 2004. Más allá de eso, persigue una marca goleadora y tendrá este encuentro para superar al artillero que ostenta ese logro.

DAYRO MORENO PERSIGUE A EDUARDO VARGAS

Y es que, Dayro suma 10 goles en esta edición de la Copa Sudamericana, una cifra más que prometedora para un veterano con 40 años en la pelea por consolidarse como el máximo artillero de este certamen. El tolimense ya igualó a Adrián Martínez a Agustín Álvarez y a Brian Romero con diez anotaciones.

Le puede interesar: Confirman el técnico que tendrá Nacional para el partido contra Millonarios

Aunque es una gran cifra, especialmente para sus 40 años demostrando que está más vivo que nunca, Dayro Moreno no quiere terminar esta edición con los diez tantos. De hecho, está a solo un gol de igualar a Eduardo Vargas, que marcó 11 en la Copa Sudamericana del 2011 cuando jugaba en la Universidad de Chile.

Eduardo Vargas fue el goleador de ese certamen hace 14 años con 11 anotaciones en una edición de la Copa Sudamericana. Este es hasta ahora, el récord de un artillero goleador en este torneo internacional. Dayro Moreno tendrá la gran chance de igualarlo, y, además, superarlo.

PRÓXIMO RIVAL DE ONCE CALDAS SI PASAN A SEMIFINALES

Si Once Caldas supera la prueba contra Independiente del Valle que encaminaron en el primer partido con la victoria en Ecuador 0-2, los albos pasarán a las semifinales para perfilarse mucho más cerca del trofeo y de la gran final. Pero, en dicha instancia le tocaría un durísimo rival.

Lea también: [Video] Santos Borré 'botó' un gol inexplicable en Inter vs Gremio

Once Caldas ya tiene un paso en semifinales y espera confirmarlo el miércoles 24 de septiembre. Justamente, ese día será el turno para Atlético Mineiro que enfrentará a Bolívar en una serie que está igualada a dos tantos. Sea cual sea el rival le tocará un camino complejo a los de Manizales.