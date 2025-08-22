Definido el fixture de los cuartos de final de Copa Sudamericana

Las competencias internacionales de Sudamérica están entrando en fases definitivas en busca de conocer a los campeones. En la Copa Libertadores, Botafogo, actual campeón se quedó sin opciones tras la eliminación contra Liga de Quito y por la Copa Sudamericana también habrá otro campeón diferente al del año pasado.

Por la Copa Sudamericana, Once Caldas selló la clasificación después de vencer a Huracán en condición de local y de visitante. La llave dejó a Dayro Moreno nuevamente como el goleador al marcar tres tantos de los cuatro que hubo en la serie con un global de 4-1 para los colombianos.

El rival del Once Caldas salió de la llave entre Mushuc Runa vs Independiente del Valle, quien finalmente se quedó con la clasificación. En ese duelo de representantes de la Liga Ecuabet, el equipo de Quito superó en casa a los de Ambato por la mínima diferencia, y, pese a haber perdido de visita 2-1, ganó en los lanzamientos desde el punto penal.

Por su parte, Fluminense superó de principio a fin a América de Cali para sellar una clasificación tranquila en donde no sufrió ni en Cali ni mucho menos en Brasil. Bolívar tampoco pasó problemas en la serie contra Cienciano al triunfar en los dos partidos con un 2-0.

Alianza Lima representará a Perú como el único equipo peruano en las copas internacionales al vencer a Universidad Católica en casa y de visitante. Atlético Mineiro superó tranquilamente a Godoy Cruz, mientras que Lanús sufrió para dejar a Central Córdoba afuera por los lanzamientos desde el punto penal. Habrá que esperar qué decide la CONMEBOL con Independiente y Universidad de Chile.

FIXTURE OFICIAL DE LA COPA SUDAMERICANA

De esa manera, los cruces quedaron definidos con Fluminense que deberá medirse contra Lanús, Once Caldas enfrentará a Independiente del Valle, mientras que Atlético Mineiro se verá las caras con Bolívar.

En el caso de Alianza Lima, la CONMEBOL dejó la serie con rival, estadios y horarios por definir, dado que su oponente salía de la llave cancelada entre Independiente de Avellaneda vs Universidad de Chile.

Los partidos de ida se jugarán entre el martes 16 al jueves 18 de septiembre. Por su parte, los encuentros de vuelta que definirán a los clasificados para las semifinales se disputarán entre el martes 23 y jueves 25 de ese mismo mes. De esa manera, la CONMEBOL informó los horarios de los compromisos:

Martes 16 de septiembre

Lanús vs Fluminense | 21:30 P.M. (horario de Argentina y Brasil) 19:30 P.M. (hora de Colombia | Estadio Ciudad de Lanús

Miércoles 17 de septiembre

Bolívar vs Atlético Mineiro | 18:00 P.M. (horario de Bolivia) 17:00 P.M. (hora de Colombia) | Estadio Hernando Siles

Independiente del Valle vs Once Caldas | 19:30 P.M. | Estadio Banco Guayaquil

Martes 23 de septiembre

Fluminense vs Lanús | 21:30 P.M. (horario de Argentina y Brasil) 19:30 P.M. (hora de Colombia | Estadio Maracaná

Miércoles 24 de septiembre

Atlético Mineiro vs Bolívar | 19:00 P.M. (horario de Brasil) 17:00 P.M. (hora de Colombia) | Estadio Mineirao

Once Caldas vs Independiente del Valle | 19:30 P.M. | Estadio Palogrande

¿QUÉ PASARÁ CON ALIANZA LIMA Y SU SERIE?

Alianza Lima debería jugar el jueves 18 y 25 sus respectivos partidos de cuartos de final. Sin embargo, el club peruano deberá esperar la decisión de la CONMEBOL para conocer si tendrá rival entre Independiente de Avellaneda o Universidad de Chile.

La cancelación del partido en Argentina por la vuelta tras la tragedia que dejó a más de 100 personas detenidas y a 19 heridos podría tener consecuencias grandes para los dos clubes. En ese sentido, se estima que, tanto el elenco argentino como el chileno serían eliminados.

Si eso sucede, Alianza Lima no tendría que jugar los cuartos de final y clasificará de manera directa a las semifinales.