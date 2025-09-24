Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 19:06
Definido el rival de Once Caldas en semifinales de Copa Sudamericana
Los manizaleños disputarán la ronda de cuatro equipos tras dejar en el camino a Independiente del Valle.
Este miércoles 24 de septiembre se efectúa el 'plato fuerte' de los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025, torneo en el cual avanza Once Caldas debido a que dejó en el camino a Independiente del Valle y ya conoce a su rival en 'semis'.
Puede leer: 5 futbolistas fueron denunciados por apuestas previo a Pasto - América
Pues Once Caldas se enfrentará a Atlético Mineiro en semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y si bien no hay fechas definidas para la disputa de la serie, ya se conoció el orden de localías, sobre el papel, favorable para los colombianos.
En cuartos de final, Atlético Mineiro superó 3-2 en el global a Bolívar de La Paz, equipo que lo hizo sufrir más de la cuenta, pues casi lleva la serie a la definición por cobros desde el punto penal.
En la ida, disputada en el Hernando Siles de La Paz, Bolívar y Mineiro empataron 2-2. Por los brasileños anotó Alexsander Gomes da Costa y Vitor Hugo; por los bolivianos los goles fueron de Robson Matheus y Dorny Romero.
En el juego de vuelta, disputado este miércoles 24 de septiembre en Belo Horizonte, Atlético Mineiro se impuso 1-0 con anotación de Bernard al minuto 90+1 cuando parecía que la serie se iría a penaltis.
En consecuencia, Atlético Mineiro se instaló en las 'semis' un par de horas antes que Once Caldas, que con la ventaja que consiguió en Quito prácticamente se aseguró en la próxima ronda el torneo continental.
Le puede interesar: El Ineos de Egan sufre una barrida: cuatro referentes se van para 2026
Fechas y horarios de Once Caldas vs Atlético Mineiro
En el caso de Once Caldas vs Atlético Mineiro, la llave iniciará en Belo Horizonte y terminará en Manizales. Las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 se disputarán entre el 21 y el 23 de octubre los partidos de ida, y del 28 al 30 de octubre los de vuelta.
Fuente
Antena 2