Definido el rival de Once Caldas en semifinales de Copa Sudamericana

Este miércoles 24 de septiembre se efectúa el 'plato fuerte' de los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025, torneo en el cual avanza Once Caldas debido a que dejó en el camino a Independiente del Valle y ya conoce a su rival en 'semis'.

Pues Once Caldas se enfrentará a Atlético Mineiro en semifinales de la Copa Sudamericana 2025, y si bien no hay fechas definidas para la disputa de la serie, ya se conoció el orden de localías, sobre el papel, favorable para los colombianos.

En cuartos de final, Atlético Mineiro superó 3-2 en el global a Bolívar de La Paz, equipo que lo hizo sufrir más de la cuenta, pues casi lleva la serie a la definición por cobros desde el punto penal.

En la ida, disputada en el Hernando Siles de La Paz, Bolívar y Mineiro empataron 2-2. Por los brasileños anotó Alexsander Gomes da Costa y Vitor Hugo; por los bolivianos los goles fueron de Robson Matheus y Dorny Romero.