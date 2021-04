Definidos los rivales de Equidad y Tolima: así fue sorteada la Copa Sudamericana

Este viernes 9 de abril se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana en Asunción (Paraguay) luego que esta semana se hayan resuelto casi todas las llaves de la fase previa entre equipos de varios países.

La Equidad y Deportes Tolima son los únicos representantes colombianos para la fase de grupos y buscan el título que obtuvo Defensa y Justicia en la edición 2020. La primera jornada será el 20 de abril y los grupos culminan el 27 de mayo.

Lea también: La sorpresa que se llevó Alexandre Guimaraes por los malos resultados de América

Así fue el sorteo de la fase de grupos de Copa Sudamericana:

Grupo A: Rosario Central (Col), Huachipato (Chi), 12 de Octubre (Par), San Lorenzo o Santos



Grupo B: Independiente (Arg), Bahía (Bra), Guabirá, Cerro Largo o Peñarol de Uruguay



Grupo C: Jorge Wilstermann (Bol), Arsenal (Arg), Ceará (Bol), Bolívar o Junior de Barranquilla



Grupo D Atlético Paranaense (Bra), Melgar (Per), Aucas (Ecu), Metropolitanos (Ven)



Grupo E: Corinthians (Bra), Sport Huancayo (Per), River Plate (Par), Montevideo City o Fénix de Uruguay



Grupo F: Newells Old Boys (Arg), Palestino (Chi), Atlético Goianiense (Bra), Libertad o Atlético Nacional



Grupo G: Emelec (Ecu), Deportes Tolima (Col), Talleres (Arg), Bragantino (Bra)

Grupo H: Lanús (Arg), La Equidad (Col), Aragua (Ven), Independiente el Valle o Gremio