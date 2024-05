DIM sigue firme en Sudamericana: así quedaron las posiciones del grupo A

Este miércoles, el estadio Atanasio Girardot de Medellín se llenó de júbilo y emoción al ser testigo de un enfrentamiento decisivo en la Copa Sudamericana en el que el Deportivo Independiente Medellín (DIM) se midió ante Always Ready en un partido que no solo determinaba al clasificado directo a los octavos de final del torneo desde el Grupo A, sino también al equipo que tendría que pelear por la continuidad en el certamen enfrentándose a un rival proveniente de la Copa Libertadores.

Desde el inicio, el equipo paisa mostró su dominio en el campo. Con una estrategia bien planteada por el técnico Alfredo Arias, DIM no dejó espacio para sorpresas y goleó 4-0 a Always Ready. Los goles fueron anotados por Brayan León Muñiz, Ménder García, Yairo Moreno y un desafortunado autogol del arquero Alain Baroja, quien no pudo evitar que un balón rebotara en él y terminara en el fondo de su propia portería.

La contundente victoria no solo confirmó el poderío de DIM en su grupo, sino que también cumplió con el objetivo principal del semestre: clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Este logro es especialmente significativo para el equipo y su afición, considerando que recientemente habían sido eliminados de la Liga Betplay, lo que aumentó la presión sobre su desempeño en el torneo continental.

Con el pitazo final, la clasificación directa de DIM a los octavos de final fue sellada, dejando claro su liderato en el Grupo A con 13 puntos. Always Ready, por su parte, quedó en la segunda posición con 11 puntos y deberá disputar la repesca contra un equipo proveniente de la Copa Libertadores. Defensa y Justicia, con 6 puntos, ocupó el tercer lugar, mientras que César Vallejo cerró la tabla con apenas 2 unidades.

Tabla de posiciones del grupo A de Copa Sudamericana

Independiente Medellín - 13 puntos Always Ready - 11 puntos Defensa y Justicia - 6 puntos César Vallejo - 2 puntos

Ahora, con la clasificación a octavos de final asegurada, DIM deberá preparar su estrategia para enfrentar los desafíos que vienen. La Copa Sudamericana se intensifica en esta etapa dado que hay equipos de mayor nivel y cada partido será una prueba de fuego para demostrar que pueden competir al más alto nivel.