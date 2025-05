Duván Vergara ilusiona a América en Sudamericana: "vamos a proponer y por el resultado"

América de Cali aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, después de empatar en la noche del sábado 3 de mayo en su visita a Junior de Barranquilla en partido que fue válido por la fecha 17.

El conjunto 'escarlata' llegó a 33 puntos para confirmar su boleto la siguiente etapa del torneo y ahora se podrá concentrar en la definición de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

Se tiene previsto que América visite este martes 6 de mayo a Corinthians en Sao Paulo en duelo de la fecha 4 del grupo C en el que tratará sumar para mantener el invicto en el certamen y acercarse a la clasificación.

Para el suelo en Brasil, el equipo vallecaucano podrá utilizar al extremo Duván Vergara, que había sido baja en los últimos compromisos por un problema de salud.

Vergara, en rueda de prensa posterior al empate con Junior, explicó por qué decidió sumar minutos a pocos días del duelo contra Corinthians.

"Logré superar lo que tenía, me siento bien y mejor. En la semana entrené muy bien pensando en lo que venía. Hoy era un partido importante, el profe me tenía para jugar el martes y no hoy, hable con él, le dije que necesitaba minutos para jugar. La exigencia el martes es distinta a lo que es el fútbol colombiano y estamos tranquilos ya con la clasificación", dijo.

Por otro lado, el extremo se mostró optimista con lo que pueda hacer América en la Copa Sudamericana al asegurar que irán a "proponer" y conseguir un buen resultado.

"El grupo está muy motivado, ya clasificados en Liga y estamos invictos en la Copa Sudamericano. Hemos hecho un gran trabajo. En esta competición hay que estar muy concentrados. Vamos a una plaza muy brava, con un equipo con una gran inversión, pero el fútbol es lindo, toca ir a jugar, así como jugamos en Uruguay contra Racing y le pelearon a Huracán, vamos a ir a proponer a Brasil. Confiamos en estar finos y saquemos un resultado excelente para cerrar en casa que tenemos dos partidos y con nuestra hinchada lo sacaremos adelante", afirmó.