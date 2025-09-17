Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 22:05
El 'Arriero' sorprende tras ganar en Ecuador: "Once Caldas no es Dayro Moreno"
El entrenador del equipo de Manizales se mostró contento con el triunfo por Copa Sudamericana.
Una de las series de cuartos de final que tiene la Copa Sudamericana 2025 es protagonizada por Once Caldas y el Independiente del Valle, contienda que tuvo su partido de ida este miércoles 17 de septiembre en territorio ecuatoriano.
El compromiso terminó con victoria del equipo blanco de Manizales, que tuvo en el delantero Dayro Moreno la carta goleadora en zona ofensiva, pues el atacante de 40 años se reportó con doblete en el partido.
El ‘Arriero’ Herrera destacó el aporte colectivo de todo el Once Caldas
El estratega colombiano habló en rueda de prensa luego de la gran victoria en condición de visitante, mencionando entre otras cosas el valor de todas las piezas que conforman el Once Caldas, advirtiendo que todos los futbolistas son claves en el éxito del equipo.
“El Once viene haciendo cosas muy buenas, los que llegaron están subiendo su nivel en la parte física, este equipo es producto de un proyecto de dos años, este equipo no es Dayro Moreno, esto es un equipo, nos concentramos cinco días en venir acá, es un equipo que sabe lo que está haciendo y que no le da temor jugar en canchas difíciles”, dijo el entrenador.
El técnico aplaudió el gran apoyo de la hinchada
Cerca de 5.000 hinchas viajaron de Colombia a Ecuador para acompañar al Once Caldas, un apoyo que el técnico Herrera quiso destacar en la rueda de prensa, dejando claro que la hinchada fue sin duda una motivación para sacar un buen resultado en el partido.
“Hoy me siento muy orgulloso de ser colombiano, jugamos por Colombia, hicimos una demostración de jugar bien, de maneja el partido bien, creo que hay que darle muchas gracias a toda la hinchada de once Caldas, fueron muy importantes para nosotros por todo ese sacrificio que hicieron para llegar a Ecuador, lo que tuvieron que caminar, hoy el equipo jugó muy bien, se le paró muy bien al rival, el equipo y los jugadores supieron contrarrestar todas las virtudes de Independiente del Valle”, añadió el ‘Arriero’.
