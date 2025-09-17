El 'Arriero' sorprende tras ganar en Ecuador: "Once Caldas no es Dayro Moreno"

Una de las series de cuartos de final que tiene la Copa Sudamericana 2025 es protagonizada por Once Caldas y el Independiente del Valle, contienda que tuvo su partido de ida este miércoles 17 de septiembre en territorio ecuatoriano.

El compromiso terminó con victoria del equipo blanco de Manizales, que tuvo en el delantero Dayro Moreno la carta goleadora en zona ofensiva, pues el atacante de 40 años se reportó con doblete en el partido.

Lea también: Dayro Moreno se une a los grandes: nuevo récord en Copa Sudamericana