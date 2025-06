El camino de Bucaramanga en la Copa Sudamericana: posible rival en octavos de final

Así se jugarán los octavos de final de la Copa Sudamericana

Universidad Católica Vs Alanza Lima o Gremio

Cienciano Vs. Bolívar o Palestino

Huracán Vs. San Antonio Vs Once Caldas

Fluminense Vs. Bahía Vs América de Cali

Lanús Vs. Central Córdoba Vs Cerro Largo

Mushuc Runa Vs. Independiente del Valle Vs Vasco Da Gama

Godoy Cruz Vs. Atlético Bucaramanga Vs Atlético Mineiro

Independiente Vs. Universidad de Chile Vs Guaraní