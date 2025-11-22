Actualizado:
Sáb, 22/11/2025 - 18:38
El colombiano que quedó campeón con Lanús de la Copa Sudamericana
Los granates ganaron la Copa Sudamericana jugando la final frente a Atlético Mineiro.
Este sábado se jugó la final de la Copa Sudamericana con la presencia de Lanús y de Atlético Mineiro que debían definir esta temporada internacional. Un partido que tuvo muchas imprecisiones y careció de opciones de gol en un empate sin anotaciones que terminó llevando el compromiso a la prórroga, y, posteriormente para los lanzamientos desde el punto penal.
Con un 5-4, Lanús sacó adelante el partido en la definición de penaltis. Mauricio Pellegrino se quedó con el título, y Lanús alzó por segunda ocasión la Copa Sudamericana después de una carencia de 12 años cuando en 2013 ganó por primera vez la competencia internacional superando al Ponte Preta brasileño.
Lanús cerró una campaña que tuvo en semifinales un vibrante partido ante Universidad de Chile que logró clasificarse para la definición del título con un 3-2 en el global. Pese a la contundencia con Rodrigo Castillo que marcó los tres tantos, el conjunto austral se la había puesto difícil con un empate a dos goles en Santiago de Chile.
EL INESPERADO COLOMBIANO QUE GANÓ LA COPA SUDAMERICANA CON LANÚS
Dentro de las filas de Lanús hay un jugador colombiano que dijo presente en la final y que ya sabe lo que es ganar la Copa Sudamericana. Se trata nada más ni nada menos que de Raúl Loaiza, mediocentro cartagenero que, infortunadamente, no pudo estar en esta edición del torneo internacional por culpa de una lesión que se fue complicando cada vez más.
El 26 de septiembre de 2024, Lanús enfrentó al Deportivo Independiente Medellín y en dicho encuentro por la Copa Sudamericana, Raúl Loaiza salió lesionado por, inicialmente, un esguince grave en la rodilla derecha que poco a poco se fue agravando mucho más.
Luego el cuerpo médico de Lanús indicó la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Con esto, iba a estar afuera de las canchas, por lo menos hasta mitad del 2025.
Sin embargo, cuando avanzaba su evolución médica, tuvo una nueva intervención quirúrgica que ya estaba programada con anterioridad en la que tuvieron que ponerle unos materiales especiales en la rodilla. De mayo a noviembre del 2025 no se ha podido recuperar, aunque en el entorno granate esperaban que regresara para los cuartos de final de Copa Sudamericana.
No se alcanzó a recuperar y por eso, tal vez no es muy recordado en esta Copa Sudamericana en la cual no pudo actuar en ninguna de las fases. Sin embargo, hace parte de la institución y se le reconoció como campeón tras la definición frente al Atlético Mineiro.
