El colombiano que quedó campeón con Lanús de la Copa Sudamericana

EL INESPERADO COLOMBIANO QUE GANÓ LA COPA SUDAMERICANA CON LANÚS

Dentro de las filas de Lanús hay un jugador colombiano que dijo presente en la final y que ya sabe lo que es ganar la Copa Sudamericana. Se trata nada más ni nada menos que de Raúl Loaiza, mediocentro cartagenero que, infortunadamente, no pudo estar en esta edición del torneo internacional por culpa de una lesión que se fue complicando cada vez más.

El 26 de septiembre de 2024, Lanús enfrentó al Deportivo Independiente Medellín y en dicho encuentro por la Copa Sudamericana, Raúl Loaiza salió lesionado por, inicialmente, un esguince grave en la rodilla derecha que poco a poco se fue agravando mucho más.

Luego el cuerpo médico de Lanús indicó la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Con esto, iba a estar afuera de las canchas, por lo menos hasta mitad del 2025.

Sin embargo, cuando avanzaba su evolución médica, tuvo una nueva intervención quirúrgica que ya estaba programada con anterioridad en la que tuvieron que ponerle unos materiales especiales en la rodilla. De mayo a noviembre del 2025 no se ha podido recuperar, aunque en el entorno granate esperaban que regresara para los cuartos de final de Copa Sudamericana.

No se alcanzó a recuperar y por eso, tal vez no es muy recordado en esta Copa Sudamericana en la cual no pudo actuar en ninguna de las fases. Sin embargo, hace parte de la institución y se le reconoció como campeón tras la definición frente al Atlético Mineiro.