Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 09:47
En América destapan plan para ganarle a Fluminense en Copa Sudamericana
América recibirá a Fluminense en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
América de Cali afrontará este martes 12 de agosto uno de sus principales desafíos del 2025 al recibir en el estadio Pascual Guerrero a Fluminense en el partido de ida en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.
El equipo 'escarlata' llega al compromiso internacional, en una mala racha en la Liga BetPlay, ya que ha sufrido dos derrotas de manera consecutiva ante Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.
Sin embargo, Rafael Carrascal, capitán y máximo referente del equipo vallecaucano, aseguró que América ya tiene un plan para enfrentar a Fluminense y sacar un buen resultado.
"El partido de Copa Sudamericana vamos a salir a competir así como lo hicimos contra Bahía. Respetamos al rival, pero estamos de local, vamos a presionarlos, vamos a hacer lo de nosotros, hacernos fuertes en casa, sacar un buen resultado que nos deje tranquilos para ir a Brasil. Este América se va a levantar de la derrota ante Tolima y el martes esperamos que sea un lindo partido para el equipo", afirmó.
Por otro lado, Carrascal reconoció que América frente a Deportes Tolima falló en la entrega del balón y en la toma de decisiones en momentos determinantes.
"Fuimos muy erráticos, erramos muchas pelotas en las que podíamos hacerles daño. Fallamos en el último pase. Vamos a ir partido a partido. Vamos a competir hasta el final y eso no lo negociamos en ningún momento", agregó.
América Vs Fluminense: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Copa Sudamericana
El partido entre América contra Fluminense por la ida de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se jugará este martes 12 de agosto a partir de las 19:30 en el estadio Pascual Guerrero. El compromiso se podrá VER EN VIVO por DSports y tendrá transmisión de Antena2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2