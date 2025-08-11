En América destapan plan para ganarle a Fluminense en Copa Sudamericana

América de Cali afrontará este martes 12 de agosto uno de sus principales desafíos del 2025 al recibir en el estadio Pascual Guerrero a Fluminense en el partido de ida en los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo 'escarlata' llega al compromiso internacional, en una mala racha en la Liga BetPlay, ya que ha sufrido dos derrotas de manera consecutiva ante Independiente Santa Fe y Deportes Tolima.